Neto lidera com 73% dos votos contra 16% de Alice

Candidato à releição e prefeito de Salvador , ACM Neto (DEM) deve ser reeleito, neste domingo, 2, segundo revelou pesquisa do Ibope divulgada na noite deste sábado, 1º, pela TV Bahia. No quarto levantamento feito pelo instituto, o demista obteve 73% dos votos válidos. Na última pesquisa ele pontuou com 69% dos votos.



A segunda colocada, a deputada federal Alice Portugal (PCdoB), ganhou quatro posições em relação à última pesquisa e registrou 16% dos votos. Em seguida vem o candidato e deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PDT), que saltou de 7% para 9%.



Apesar de os dois candidatos apoiados pelo governador Rui Costa (PT) terem registrado crescimento na preferência do eleitor soteropolitano, os números não atingiram patamar para garantir um segundo turno na Capital.



Os candidatos Cláudio Silva (PP) e Da Luz (PRTB) tiveram 1% dos votos válidos, enquanto Célia Sacramento (PPL) e Fábio Nogueira (PSOL) não pontuaram neste quarto levantamento do Ibope.



Espontânea



Na pesquisa espontânea, ACM Neto também seria reeleito com folga por 65% dos votos totais. Alice Portugal registrou 15% e Pastos Sargento Isidório, 8%. Os candidatos Da Luz e Cláudio Silva tiveram 1%, já Fábio Nogueira e Célia Sacramento não pontuaram.



Os votos brancos e nulos somaram 6%. Eleitores que não responderam ou não souberam somaram 4%..



A pesquisa ouviu 805 eleitores de Salvador e tem margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. realizada entre os dia 27 e 30 de setembro, tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) sob o número 02237/2016.

adblock ativo