Neto ironiza Pelegrino por petista ter apontado pesquisas favoráveis à major Denice

Durante o carnaval de Salvador, o deputado federal licenciado Nelson Pelegrino (PT), secretário estadual do Desenvolvimento Urbano (Sedur), em entrevista ao Portal A TARDE, fez um comparativo entre major Denice Santiago, nome cotado no PT para disputar a prefeitura de Salvador, e o pré-candidato Bruno Reis (DEM), aliado do prefeito ACM Neto (DEM).

Na ocasião, o petista, que já disputou a prefeitura soteropolitana quatro vezes sem que lograsse êxito, afirmou: "Em todas as pesquisas qualitativas que eu vi, ela é muito bem avaliada. Mais bem avaliada até do que o candidato do prefeito. E seu índice de desconhecimento ainda é muito grande".

Nesta terça-feira, 3, o prefeito ACM Neto foi instado a falar sobre a comparação do petista e ironizou o contexto. "Devem ter sido as mesmas pesquisas que encorajaram o deputado, com todo respeito que tenho a ele, a quatro vezes ser candidato a prefeito", disse o gestor em entrevista coletiva concedida durante o ato de assinatura da ordem de serviço para implantação de uma ligação viária entre a BR-324 e o bairro da Mata Escura.

Destino de vereadores aliados

O prefeito afirmou que terá uma reunião nos próximos dias para tratar da situação de vereadores que estavam no PV, mas que foram 'convidados' a deixar a legenda pela direção. Paulo Magalhães Júnior e Henrique Carballal devem, de fato, sair do partido. O único que tende a ficar é Sabá.

"No caso de Paulo Magalhães Júnior, a tendência é que vá para o Democratas. Sabá pode ser que fique. E Carballal estamos estudando três ou quatro opções. Não vai ficar vereador sem legenda até 3 abril", assegurou o democrata.

O prefeito ainda manifestou sua opinião a respeito da possível candidatura do secretário municipal da Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), André Fraga (PV). "Penso que André Fraga pode ser um potencial candidato neste ano".

