Neto expõe projeto e diz que campanha do PT é mentirosa

O candidato a prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), divulgou na manhã desta terça-feira, 4, o projeto "Pelourinho Vivo", no terreiro de Jesus. De acordo com o prefeiturável, o centro histórico de Salvador foi abandonado pelo Estado. "Eles ficaram seis anos sem fazer nada aqui. Agora, faltando um mês para as eleições, anunciam obras achando que podem iludir a população".

Em discurso, Neto disse que, caso eleito, vai limpar as ruas, melhorar a iluminação e implantar câmeras de videomonitoramento no Pelourinho. O candidato também afirmou que investirá em uma guarda municipal ostensiva.

Críticas - Além de melhorias no centro histórico, o democrata prometeu criar uma versão municipal do Estatuto da Igualdade Racial, como também ampliar a política de cotas na cidade. Ao falar sobre o assunto, o candidato disse que Pelegrino mente em sua campanha ao sugerir que ele (Neto) é contra as cotas.

A crítica parte da campanha do candidato petista que, por meio de uma manchete do Jornal O Globo, afirma que o DEM - partido de Neto - votou contra as cotas nas universidades.

