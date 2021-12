Neto e Pelegrino disputam segundo turno em Salvador

Com o término da apuração das urnas em Salvador, às 22h22 deste domingo, 7, os eleitores da capital baiana confirmaram o resultado das últimas pesquisas de intenção de voto e levaram ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT) ao segundo turno do pleito. O resultado, no entanto, mostra uma inversão entre os candidatos que apareciam na liderança até a pesquisa Boca de Urna, divulgada pelo Ibope no fim da tarde deste domingo, 7.

Diferente do que apontava a aferição, ACM Neto foi para o segundo turno liderando o pleito em Salvador com 40,17% (um total de 518.976 mil votos). Já o candito petista, que aparecia como líder nas pesquisas, vai para o segundo turno com 39,73% (um total de 513.350 mil votos).

Terceira colocação - O candidato Mário Kertész (PMDB) fechou o pleito em terceiro lugar, com 9,43% (um total de 121.894 mil votos), e em coletiva à imprensa, feita às 19h20 deste domingo (quando pouco mais de 90% das urnas haviam sido apuradas), assumiu a derrota.

Em entrevista, o peemedebista prometeu não mais se candidatar a cargos públicos, divulgando portanto desistência da vida política, mas não confirmou data de saída do PMDB. Sobre possível apoio à ACM Neto ou à Nelson Pelegrino, Kertész disse que divulgará a escolha nesta segunda-feira,

Demais - Como mostravam as pesquisas de intenção de voto, Márcio Marinho (PRB) ficou com 6,51% (um total de 84.094 votos); Hamilton Assis (PSOL) fechou o pleito com 2,6% (um total de 33.650 votos); e Rogério Tadeu da Luz (PRTB) ficou com 1,56% (um total de 20.143 votos).

Neste pleito, 9,39% dos eleitores anularam os votos (um total de 141.443 cidadãos) e 4,84% votaram em branco (um total de 72.972). A abstenção na capital foi de 375.022 (19,93%) e o percentual de votos válidos foi de 85,77% (um total de 1.292.107).

>>Acesse aqui a totalização dos votos do TSE em todo país

adblock ativo