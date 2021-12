Neto diz que vai processar Rui, que quer acionar o prefeito

Reflexos da campanha eleitoral continuam produzindo mal-estar entre lideranças do PT e do DEM que disputaram a eleição estadual e agora lutam em favor dos seus candidatos à presidência da república.



Uma entrevista do governador eleito Rui Costa (PT) ao Broadcast Político, serviço da Agência Estado (São Paulo), alimentou a troca de acusações e ameaças de processos por calúnia.

Costa repetiu a acusação feita na campanha de governador segundo a qual o prefeito ACM Neto (DEM) vem "desviando" uma "fortuna" em verbas de publicidade para jornal, rádio e televisão afiliada da Globo que pertencem a seus familiares. Em resposta Neto disse que vai processar o governador eleito por "calúnia e difamação".



Ética



A frase mais pesada de Costa foi a seguinte: "É, na verdade, um duto que sai da prefeitura e vai direto para rádio, jornais e a TV, que é de sua propriedade. Nós sempre perguntamos se eticamente isso é correto". O prefeito, que ontem estava no interior em campanha para Aécio Neves (PSDB), disse por meio de nota que "o governador eleito está cometendo um crime e para tanto será chamado à Justiça para que prove as suas declarações".



Segundo ele, a prefeitura segue critérios objetivos em seu planejamento de mídia e anuncia nos principais veículos da cidade. Especialmente na TV Bahia, os valores estariam bem abaixo da mídia técnica.



Disse ainda "que Rui Costa deveria era ter a coragem de apresentar os gastos do estado em publicidade, principalmente na TV Bahia e não agir com má-fé. O governo do estado é que é um campeão de anúncios".



A tréplica do petista veio também em forma de nota de sua assessoria de imprensa, que "estranha a reação do prefeito, ele que tanto atacou a honra do então candidato Rui Costa durante a campanha tanto nos programas eleitorais como nos seus meios de comunicação".

Esses ataques - que usaram o caso do Instituto Brasil e sua ex-presidente Dalva Sele Paiva -, diz ainda a assessoria, estão sendo estudados pelos advogados do governador eleito, que pretende processar o prefeito e o candidato derrotado ao governo pelo DEM, Paulo Souto, após a eleição presidencial.



No momento, conforme a assessoria, Costa está empenhado em trabalhar para a vitória da candidata Dilma Rousseff.

