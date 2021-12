Neto diz que prioridade é compor a equipe de transição

Em sua primeira entrevista coletiva após ser eleito prefeito para administrar Salvador nos próximos quatro anos, ACM Neto (DEM) afirmou, nesta segunda-feira, 29, que a sua prioridade agora é restruturar a administração municipal montando uma equipe de transição. Para isso, o democrata informou que trabalhará para que atual gestão envie um projeto à Câmara de Vereadores.

"O primeiro passo agora é compor a equipe de transição. Já pensei em alguns nomes, mas não vou anunciar ainda. A partir daí, essa equipe de transição vai trabalhar no novo modelo administrativo que queremos implantar na prefeitura. Só então, no último passo, vamos definir nomes para as secretarias e outros órgãos", afirmou, em coletiva à imprensa, no início da tarde de hoje, em sua casa, no bairro de Ondina.

Neto garantiu que diminuirá os cargos de confiança da prefeitura, tomando "medidas duras" para implementar melhorias na capital baiana. "Isso envolve economia e ajuste da máquina administrativa para sobrar dinheiro para o que é urgente e imediato. Isso quer dizer limpeza, melhorar a iluminação, tapar os buracos, colocar os postos de saúde para funcionar, enfrentar o problema do trânsito. Vamos ser extremamente austeros".

Sobre a formação de quadro para as secretarias e para a prefeitura, frisou que não loteará politicamente a gestão. E quando questionado sobre a declaração de João Henrique, que afirmou ter se arrependido de distribuir os cargos entre os partidos aliados, elogiou a postura do atual prefeito. "Foi uma declaração lúcida de quem sofreu na pele as consequências por ter fatiado a prefeitura. Eu não farei isso. Quem me apoiou sabe disso. Vamos governar ao lado dos melhores. Podemos até aceitar indicações de partidos, mas a pessoa tem que ser preparada".

O prefeito eleito informou ainda que pretende se reunir com o atual prefeito, João Henrique, e com o governador Jaques Wagner. "São prioridades agora", disse, ressaltando ainda que, nesta semana, deverá se reunir com o vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB-SP). Além de Temer, Neto, que viaja nesta terça-feira, 30, a Brasília para cumprir agenda como parlamentar, pretende também conversar com a presidente Dilma Rousseff (PT).

Para isso, afirmou que usará a sua experiência adquirida na Câmara dos Deputados para discutir propostas para a cidade com os partidos de oposição. "Vou dialogar com a oposição. Muitas pessoas vão até se assustar com isso, mas vou fazer sim. Não acredito que políticos como Waldir Pires (PT) e Edvaldo Brito (PTB) vão querer prejudicar Salvador".

Sobre as decisões na Câmara dos Vereadores, o prefeito eleito assegurou não irá intervir nas escolhas do legislativo. "Vou respeitar a autonomia da Câmara. Não vou interferir nos assuntos da Câmara, a exemplo da escolha do seu presidente", emendou.

Em relação às declaração de Nelson Pelegrino sobre, a partir agora, passar a fiscalizar o trabalho do novo prefeito, Neto respondeu que "só está preparado para ganhar quem está preparado para perder" e disse que espera cooperação para garantir melhorias para Salvador. "Não vou polemizar com o deputado Pelegrino. Espero contar com ele para ajudar a cidade. É natural que ele faça oposição. Se ele fosse eleito, eu também faria oposição, mas não de forma raivosa".

