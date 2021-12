Neto diz que não irá distribuir cargos a partidos

O candidato democrata à Prefeitura de Salvador, ACM Neto, realizou caminhada no bairro de São Marcos, na manhã desta terça-feira, 16. Na ocasião, o postulante afirmou que não pretende lotear a administração pública com cargos distribuídos a partidos, caso seja eleito.

"Ao contrário do PT, não firmei alianças, nem no primeiro nem no segundo turno, com base em cargos. A motivação de quem está ao meu lado é a de transformar a cidade, e, para isso, vou governar com os melhores, sem olhar carteirinha de partido", cutucou o adversário, Nelson Pelegrino (PT).

Neto também reiterou a proposta de descentralizar a prefeitura. "Vamos implantar as chamadas 'Prefeituras Bairro', que vão levar os serviços públicos para mais perto das pessoas. Eu mesmo vou despachar nessas 'mini prefeituras', que terão autonomia e onde o cidadão vai poder recorrer para cobrar a regularização da limpeza, da iluminação, melhorar a pavimentação, tapar os buracos e fazer outros tipos de reivindicação", prometeu.

