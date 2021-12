Neto diz que diálogo com Dilma só após falar com Wagner

O deputado ACM Neto (DEM), prefeito eleito de Salvador, classificou como "boato sem procedência" a versão segundo o qual o vice-presidente Michel Temer seria seu principal interlocutor no governo federal, o que teria deixado a presidente da República Dilma Rousseff irritada por ser ela a ocupante da cadeira do Palácio do Planalto. "Uma coisa é minha conversa com o deputado Temer, meu colega de parlamento, outra é o diálogo com a presidente Dilma Rousseff que quero construir no tempo certo", declarou.

Neto disse que não vai atropelar a "ordem hierárquica das coisas". Explicou que qualquer movimento em direção à presidente precisa passar primeiro pelo governador Jaques Wagner. Ele está na expectativa de marcar um encontro com o governador para a próxima semana e somente depois, "construir um diálogo com a presidente".

Disse não ter ficado incomodado com os termos usados por Dilma no comício do candidato Nelson Pelegrino (PT) em Cajazeiras, no segundo turno.

A presidente disse que "Salvador não pode ter um governinho", uma alusão à altura do deputado. O comício, na visão de Neto, seria "águas passadas" e ele declarou "não ter o direito de olhar para trás". Atribuiu eventuais excessos verbais a "coisas de campanha", mas pondera que "acabou o palanque" e que não pretende alimentar "picuinhas e disse-me-disse".

Tese da aliança - Em relação a Temer e ao PMDB contou que ainda não se encontrou com o vice-presidente por uma questão de agenda, mas espera fazê-lo nos próximos dias. Disse que sua campanha usou a tese da aliança com o PMDB, cuja maior estrela é o vice-presidente, para ter acesso ao governo federal por ser uma "expectativa" de candidato. "Tínhamos a confiança da aliança do PMDB, que além do Temer tem seis ministérios. Agora, como prefeito eleito, nossa obrigação é buscar o apoio de todos em nome de Salvador".

Nessa estratégia, Neto se reuniu, nesta quarta-feira, em Brasília, com a bancada federal baiana e pediu a seus integrantes que apresentem emendas para ajudar a capital baiana. Disse ter usado um tom conciliador, sendo bem recebido pelos colegas.

Transição - O prefeito eleito marcou encontro com o prefeito João Henrique (PP) para hoje às 16 horas no Palácio Thomé de Souza para discutir a transição. Espera nomear a equipe de transição nos próximos dias e pensa em contratar uma empresa de consultoria para estudar uma reforma administrativa. "Nesse início de governo o modelo, a linha a ser seguida é a da austeridade total, cortando os gastos possíveis", disse. Em relação ao secretariado, informou que já começou a pensar alguns nomes, mas só pretende divulgá-los após o trabalho da equipe de transição e o planejamento da reforma administrativa.

