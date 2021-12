Neto diz que Célia tecia "pior tipo de comentário" sobre Rui

O prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) afirmou na manhã desta terça, 23, que a vice-prefeita Célia Sacramento (PPL), sua adversária nas urnas e, agora, também inimiga política, criticava duramente o PT e o governador Rui Costa ao longo de seu mandato. Ele disse, também, que não teme uma eventual perícia da Justiça nas obras da cidade, às quais Célia acusa de serem superfaturadas em entrevista publicada no último domingo, em A TARDE. Neto disse que vai processá-la e Célia diz que pedirá a perícia nesse caso.



As críticas de Célia ao PT e Rui Costa foram reveladas pelo prefeito em entrevista coletiva, quando foi questionado por repórteres sobre a suposta aproximação da vice com o governador - fato noticiado por alguns sites na segunda-feira, o que, contudo, foi negado pela própria candidata.



"Acho um casuísmo político [aproximação de Célia e Rui]. Da mesma forma como ela, quinze dias atrás, rasgava elogios a mim, ela tecia o pior tipo de comentário, de declarações a respeito do PT e do próprio governador e, agora, é isso aí... Tem gente que faz política por conveniência, senão por incoerência", disse o prefeito.



Em entrevista ao repórter de A TARDE Biaggio Talento, Célia afirmou que nas obras do Rio Vemelho, Barra e a ciclovia do subúrbio, a prefeitura gastou mais do que deveria. Nos bastidores políticos comentava-se que Célia havia conversado com Rui Costa após o rompimento com ACM Neto.



O prefeito disse, ainda, que todas as obras são permanentemente fiscalizadas pelo Tribnunal de Contas e pelo Ministério Público. "Isso é um absurdo, eu tenho absoluta tranquilidade em relação a lisura e correção de todos os atos da minha administração. Como é que uma pessoa pode fazer isso e, há quinze dias está lutando com unhas e dentes para ser vice na minha chapa? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, é um completo absurdo", disse o democrata.



Desespero



Neto reafirmou que vai processar a vice-prefeita e atribuiu à denúncia "mentirosa" ao desespero da candidata. Disse que Célia é contraditória ao lutar para ser vice, após preterida, voltar-se contra ele.



"Acho que é uma contradição da parte dela, que lutou para entrar na minha chapa, fez todo o esforço para se manter como vice-prefeita (...) e vocês podem ver as declarações dela (...) dizendo que eu era o melhor prefeito do Brasil, que Salvador tinha mudado. Agora ela parte para uma estratégia que só pode ser fruito do desespero de alguém que quer aparecer".



O prefeito disse, ainda, que ela mente: "agora, isso justifica ela partir para ataques de natureza pessoal, acusações inverídicas, recorrendo a mentiras? Eu acho que não. Já informei, já comuniquei meu advogado, que foi acionado e nós vamos fazer a interpelação judicial no que concerne a qualquer acusação criminosa que ela possa ter feito ou que venha a fazer".

