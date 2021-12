Neto diz que Aécio promete 'olhar especial' para a Bahia

O candidato à presidência da república pelo PSDB, Aécio Neves, vem à Bahia na próxima sexta-feira, 17. Em Salvador fará uma caminhada pelo centro da cidade e um comício no final da tarde no largo do Pelourinho.

No quarto maior colégio eleitoral do país, os tucanos têm a missão de reduzir a diferença de votos entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio no primeiro turno.

A presidente da república obteve no estado 4.292.325 votos, Aécio ficou em terceiro, com 1.276.603. A candidata Marina Silva (PSB) ficou à frente do tucano, com 1.284.185.

Atuando como coordenador da campanha tucana no estado, o prefeito ACM Neto (DEM) anunciou que a estratégia passa pela tentativa de transferir os 2.440.409 votos dados ao candidato ao governo do grupo, Paulo Souto (DEM), além de "conversar" com os eleitores de Marina.

Questionado sobre a expectativa de votos, Neto preferiu ironizar os petistas, que trabalham com o objetivo de dar quatro milhões de votos de frente para Dilma.

"Diferente deles (petistas), nós vamos ter muita humildade para fazer qualquer tipo de prognóstico. Nós teremos todos os votos que forem possíveis", afirmou.

Para a Bahia

Na coletiva concedida à imprensa nesta sexta, 10, o prefeito de Salvador fez questão de enfatizar que Aécio Neves, caso eleito, manterá os recursos para os projetos que estão em andamento no estado.

"Aécio me disse na quarta que fará questão de dar continuidade aos projetos em andamento na Bahia. Disse que terá um olhar especial para os baianos", ressaltou.

A declaração tem o objetivo de minimizar o discurso petista de que o PSDB não governa para o Nordeste.

Debates

Neto acredita que o virada será consolidada a partir dos programas eleitorais e dos debates entre os candidatos.

De acordo com ele, Aécio não era conhecido da grande população. "Vejo, inclusive aqui na Bahia, que muitos dos que olhavam com desconfiança e algum ceticismo hoje enxergam que de fato ele é favorito para vencer as eleições. Estas pessoas se incorporam como mobilizadores".

Sobre o horário político, Neto disse que Aécio vai focar nas propostas, mas não deixará de responder aos ataques dos adversários.

Mas a aposta principal do "cabo eleitoral" é o debate. Agora é uma disputa face a face e eu não tenho dúvidas de que com os debates tête-à-tête haverá um sobressalto de Aécio extraordinário. Porque a comparação dele com Dilma, pelo amor de Deus!, eu tenho certeza que é uma diferença absurda.

