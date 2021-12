Neto disse que vai "trabalhar" por Aécio na Bahia

Participante da reunião que o candidato do PSDB à presidência da República Aécio Neves realizou nessa quarta, 8, com lideranças que o apóiam, o prefeito ACM Neto (DEM) disse que "o PT não vai conseguir dividir o País, quer vai se unir em torno de Aécio e vai dar essa vitória a todo povo brasileiro".

Citou as últimas adesões partidárias à campanha do tucano para enfatizar que "todos estão juntos num projeto para todos, que não exclui ninguém da Nação". Confirmou que Aécio estará em Salvador na próxima semana, faltando fechar o dia. Neto está sendo sondado para ser um dos coordenadores da campanha tucana no Nordeste. "O momento é de trabalho, trabalho e trabalho", disse.

adblock ativo