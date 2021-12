Neto dedica dia a campanha em Cajazeiras

O candidato a prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), dedicou todo o dia de campanha desta teça-feira, 25, para visitar o bairro de Cajazeiras. Durante a manhã, o postulante democrata visitou o Centro Educacional Titânia, realizou carreata em Cajazeiras 11 e fez duas caminhadas em Cajazeiras 8.

No mesmo turno, Neto visitou o terreiro Ilê Axé Ala Omin Guian, na comunidade de Maria Antonieta, e participou de um almoço com lideranças políticas em Cajazeiras 10. À tarde, o democrata ainda se reuniu com empresários do bairro.

Promessas - Durante as atividades, Neto prometeu, caso eleito, instalar na localidade uma Prefeitura-Bairro, que deve levar os serviços públicos para mais perto dos moradores da região, como também implantar o Centro de Educação Integral, que pode possibilitar que as escolas municipais de Cajazeiras e adjacências adotem o programa "Aluno em Tempo Integral".

Quanto à infraestrutura e mobilidade, o candidato anunciou que pretende erguer uma ligação entre Cajazeiras e Águas Claras, como também construir a "Via Cajazeiras 11", que deve ligar o bairro à BR-324.

"Também vou lutar para que a linha um do metrô chegue até a região, porque isso vai ser fundamental para melhorar a mobilidade das pessoas", prometeu o democrata.

