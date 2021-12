Neto comenta resultado em Conquista e critica Rui Costa no Twitter

Tão logo a vitória do PMDB se tornou irreversível, pouco depois das 19h, o prefeito de Salvador, ACM Neto, começou a postar no Twitter, comemorando o resultado, fazendo provocações ao PT e externando confiança na gestão de Herzem Gusmão.

Logo às 19h17, Neto escreveu na rede social que “o governador Rui Costa e o PT foram os grandes derrotados no segundo turno de Vitória da Conquista”. Em seguida, o prefeito afirmou ter certeza de que Herzem vai fazer uma grande administração e declarou ter estado na cidade durante o segundo turno da campanha.

“Vi que a população se cansou das promessas do PT”, afirmou o prefeito, principal nome de oposição ao governador para as eleições de 2018.

Democracia

O deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB) declarou que o resultado não foi uma vitória de Herzem nem do PMDB. “Foi uma vitória da democracia, do povo de Conquista que encerrou um ciclo de 20 anos do PT, libertando-se da opressão e da manipulação”, afirmou.

Lúcio declarou reconhecer que as gestões do PT tiveram aspectos positivos, mas afirmou que a população pedia mudanças. “Quando se fica tanto tempo no poder, chega um momento em que as coisas boas abrem espaço para coisas ruins”. Ele disse, ainda, que a partir de agora Herzem deve começar a trabalhar para construir um plano de desenvolvimento econômico para a cidade.

“Conquista é a terceira maior cidade do estado, localizada em uma região estratégica e cheia de potencialidades”, afirmou.

