Neto: "Babaquice me chamar de golpista"

O prefeito ACM Neto (DEM) afirmou, neste sábado, 20, que considera uma "babaquice" a estratégia utilizada por opositores de classificá-lo como golpista por apoiar o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff (PT).

Neto disse, durante a inauguração do seu comitê de campanha, na avenida Juracy Magalhães, que isso "mostra a falta de argumentos da oposição" e não perdeu a oportunidade para alfinetar os três candidatos da base do governador Rui Costa (PT): "eu sou o candidato do povo, eles são do governo".

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB), o ex-superintendente da Sucom Cláudio Silva (PP) e o deputado estadual Sargento Isidório (PDT) são os candidatos a prefeito da base de Rui.

Na inauguração do comitê, Neto ainda anunciou que apresentará suas propostas de governo na próxima quarta-feira, 25, à noite, no Hotel Fiesta (Itaigara).

Ele ainda considerou positivas as mudanças na legislação eleitoral, que proibiu o financiamento empresarial e reduziu o tempo de campanha de 90 para 45 dias. "É tempo suficiente para conversar com o eleitor. De 80% a 90% do financiamento da nossa campanha deverá vir de recursos do fundo partidário", afirmou.

O prefeito disse ainda que não existe golpe no Brasil. "Todos os brasileiros sabem que nós estamos vivendo num estado democrático de direito, com as instituições funcionando plenamente. A oposição não tem o que falar da nossa gestão e recorre a argumentos políticos que sequer se sustentam. Espero que passem a campanha toda falando isso, porque ninguém vai ouvir".

Questionado se as ações recentes realizadas pelo governador em Salvador, como o anúncio de mais uma obra de contenção de encostas na última quinta, 18, podem ser um trunfo dos aliados de Rui, Neto disse que não vê nada demais. "O governador tem a obrigação de fazer os atos institucionais e de governo. Não vejo nada de errado nisso".

Perseguição

O candidato a vice-prefeito Bruno Reis (PMDB) disse que Neto foi perseguido pelo governo federal e pela gestão petista de Dilma e considerou um trunfo para o democrata o apoio do governo interino do presidente Michel Temer (PMDB). "Todos os investimentos foram feitos com recursos próprios. Imagine agora que vai ter apoio do governo federal, que estamos saindo da maior crise de todos os tempos".

O comitê de Neto irá funcionar diariamente e concentra a coordenação de eventos, mobilização e carro de som, além dos núcleos das mulheres, jovens e LGBT. Lá também será feita a distribuição do material de campanha do candidato.

Um dos detalhes inusitados da inauguração foi que o vereador Cláudio Tinoco (DEM) chegou ao local na garupa de um mototáxi. Ele foi o autor da primeira proposta para regulamentação da profissão, em 2013.

