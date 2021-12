Neto acusa petistas de propagar mentiras

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), acusou o governador Jaques Wagner de propagar uma mentira para colocar medo na população baiana.

A declaração foi dada na sexta-feira, 10, e se refere ao discurso de Wagner em evento com a presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff quinta, 9, em Salvador.

"Como democrata, não como membro do partido Democratas, mas como democrata cidadão, eu fiquei envergonhado com a declaração dada pelo governador Jaques Wagner (no comício de Dilma) porque ali, sim, tem um preconceito com caráter discriminatório terrível.

O governador da Bahia disse que estava "chocado" com as posturas divisionistas de lideranças do PSDB que colocam as regiões Sudeste e Nordeste como se fossem inimigas.

Lula

Sobre a tática atribuída ao PT, o prefeito fez uma comparação com a eleição de 2002. "A tática do medo foi a principal estratégia do PT aqui em Salvador em 2012. Não deu certo. Aliás, foi a tática usada contra Lula em 2002 e não deu resultado. Desta vez, também não vai dar certo porque o povo já decidiu".

