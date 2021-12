Neto acredita em "vitória" e Da Luz em "virada"

Em posições opostas nas pesquisas de intenção de voto, os candidatos à Prefeitura de Salvador ACM Neto (DEM) e Rogério Tadeu da Luz (PRTB) encerraram, na manhã desta quinta-feira, 13, a série de entrevistas promovida pela Fecomércio - em parceria com o Grupo A TARDE - com os prefeituráveis.

Líder em todas as pesquisas eleitorais, o candidato democrata defendeu um governo colaborativo, em que a diferença ideológica do partido que governa o estado (PT) e da legenda que lhe abriga (DEM) não seja empecilho para uma boa gestão municipal.

Baseado em um projeto de governo que afirma combater, de forma direta, os principais problemas da cidade, Neto acredita que sairá vitorioso das eleições 2012 pela capacidade imediata que tem de colocar ordem na casa.

Já o candidato Da Luz (PRTB), que aparece como vice-lanterna nas pesquisas, minimiza os baixos números dos estudos de intenção de voto ao afirmar, por meio da análise das margens de erro, que está empatado tecnicamente com o terceiro colocado, o peemedebista Mário Kertész.

Com plataforma de governo que tem como destaque projetos voltados para melhoria da mobilidade urbana, Da Luz acredita em virada nas urnas e confronto no segundo turno com o candidato democrata.

Mudanças - Prometendo tornar Salvador a capital nacional das oportunidades, ACM Neto defende a adoção de medidas emergenciais, caso eleito. Como prioridade, pretende rever os gastos públicos e economizar no que for possível para investir no que for mais necessário. Destacando essa meta, o democrata citou que a atual administração pública gasta 36% do seu orçamento com serviços de terceiros e pessoas jurídicas. Economizando 2% deste total, Neto garantiu que daria para investir na formação de 55 equipes de Postos de Saúde da Família (PSF).

Sobre a questão que mais tem provocado conflitos entre o democrata e o concorrente petista - o voto do DEM contra as cotas -, Neto se defendeu das propagandas de Pelegrino (PT-BA) afirmando que a petição contrária às cotas foi feita pelo ex-senador do DEM, Demóstenes Torres, sem ser debatida entre os demais integrantes do partido.

Quanto à segurança, Neto prometeu, se eleito, ampliar o efetivo da Guarda Municipal de 1.500 para 3.500. Para cultura, defendeu a criação de dois museus: um da música e outra da baianidade. Na área da saúde, assumiu que não há como abrir mão da terceirização dos serviços.

Neto não deixou de criticar o candidato petista. O democrata disse que Pelegrino não tem como entregar todas as passarelas que promete para cidade e afirmou que não entende porque Olívia Santana critica tanto a atual situação da educação no município, se já foi até secretária de Educação de João. Ele conclui dizendo que Pelegrino usa um terço do seu tempo de campanha na TV para atacá-lo.

Quando assunto discutido foi sua possível passividade com o prefeito João Henrique, Neto disse que não tem como costume criticar pessoas, mas administrações, e que isso tem sido feito.

Mobilidade - Citando a arquitetura da Casa do Comércio - onde as sabatinas com os candidatos foram realizadas -, Da Luz garantiu que, caso eleito, dará o mesmo arrojo à capital baiana. Para o candidato do PRTB, Salvador precisa de ações emergenciais, principalmente no trânsito.

Para resolver o problema, Da Luz promete investir na construção de aerotrem. A primeira linha do transporte, que ligaria uma estação de transbordo próxima do aeroporto até a Rótula do Abacaxi, ficaria pronta antes da Copa do Mundo, que será realizada em 2014.

Outras duas linhas seriam construídas posteriormente: uma ligando a Rótula do Abacaxi a Paripe e uma posterior até Cajazeiras. Outra proposta do candidato para melhorar a mobilidade de Salvador é a retirada da rodoviária da região do Iguatemi e a construção de uma nova no bairro de Águas Claras.

Da Luz é contrário à construção do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), proposta pelo governo do Estado. Para ele, a obra irá destruir a vegetação da Avenida Paralela.

Quanto à orla da capital, o candidato criticou a atual administração ao afirmar que, de tudo que fez no local, João Henrique só falta tirar a água do mar. Ele também criticou o governo carlista, dizendo que o grupo político não construiu um hospital na capital.

Mesmo mau nas pesquisas, Da Luz acredita em um segundo turno com o candidato democrata. "Some o 13 (de Pelegrino) e o 15 (de Mário Kertész) e vote 28", brincou.

Candidatos - O primeiro "Café da Manhã com Candidatos", evento mediado pela jornalista Ticiana Villas Boas (apresentadora do Jornal da Band), foi realizado no dia 30 de agosto e contou com a presença do peemedebista Mário Kertész e com a ausência de Mário Marinho (PRTB). O segundo encontro, ocorrido na última quarta-feira, 12, teve a participação do petista Nelson Pelegrino e de Hamilton Assis (Psol).

O evento foi transmitido ao vivo para milhares de internautas por meio da TV A TARDE, como também pela página do Grupo A TARDE no Twitter.

