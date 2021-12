Neca: Adversários sequer escreveram programa 'a lápis'

Os adversários de Marina Silva não têm sequer programa de governo "escrito a lápis", criticou nesta segunda-feira, 22, Maria Alice Setubal, uma das coordenadoras do programa da candidata do PSB à Presidência da República, Marina Silva. "Somos a única campanha que entregou um programa. Eles não têm nem programa. Nem a lápis escreveram", ironizou, ao comentar uma declaração do tucano Aécio Neves de que não apresentaria um programa de governo "feito à lápis" e sim "feito à caneta".

Maria Alice afirmou hoje que o foco da campanha de Marina para as próximas duas semanas será mostrar a capacidade de gestão da ex-ministra e seus feitos no Ministério do Meio Ambiente. Neca, como é conhecida, disse que a campanha está preparada para enfrentar as críticas cada vez mais agressivas dos adversários, principalmente sobre o programa de governo do PSB.

Para Neca, dificilmente os adversários terão condições de documentar suas propostas faltando 15 dias para o primeiro turno da sucessão presidencial. De acordo com Neca, o programa apresentado por Marina articula de forma integrada as políticas econômicas e sociais. "Nós contribuímos com o debate. Nunca em uma eleição se falou tanto em um programa de governo. Um programa de governo nunca foi tão lido", comentou.

Na reta final da campanha antes do primeiro turno, Neca Setubal prevê um ritmo de agenda mais puxado para Marina Silva e afirma que todos já estão "de capacete" para aguentar a "pancadaria" dos adversários. "Mostramos até aqui resistência. E a Marina, uma resiliência grande", declarou.

