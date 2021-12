Nascem filhos gêmeos de Aécio Neves

Os filhos gêmeos do pré-candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, nasceram na noite deste sábado, 7. As crianças receberam os nomes de Julia e Bernardo. As crianças deveriam nascer em agosto. Os bebês estão em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da zona sul do Rio de Janeiro.

Em uma rede social, Aécio falou sobre o susto: "Chegaram antes da boa (hora) esperada, antecipando nossa alegria. Estão na UTI, onde permanecerão por algum tempo. Temos fé que eles vão crescer fortes e saudáveis".

A mulher do tucano, a modelo Leticia Weber, passa bem. Ela estava internada no hospital de repouso desde o último dia 20, após sentir contrações. Aécio já tem uma filha, Gabriela, do primeiro casamento.

Após o nascimento dos filhos, Aécio cancelou os compromissos de campanha agendados para segunda, 9, e terça, 10. A conveção para lançar oficialmente sua candidatura está marcada para o próximo sábado, 14, em São Paulo.

