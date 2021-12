Não troque o seu voto por água

A Articulação no Semi-Árido (ASA) lançou a campanha "Não troque seu voto por água! A água é um direito seu!". O objetivo é alertar a população sobre a importância do voto como instrumento de mudança da realidade por meio de políticas públicas, além de também denunciar candidatos que praticam a compra de voto às custas da vulnerabilidade de comunidades que sofrem com o desabastecimento. Outro objetivo é chamar a atenção de organizações, movimentos, comissões executivas municipais de água e famílias para o controle social do processo eleitoral de 2012.



Região já tem 600 mil cisternas



Segundo o coordenador da ASA, Naidison Baptista, há hoje mais de 600 mil cisternas construídas. Isso significa água para aproximadamente 3 milhões de pessoas que não mais dependem de doação do carro-pipa. Pessoas que podem se organizar, comprar coisas para si. Ele disse também que há programas e políticas construídas que criam condições de melhoria para a região, intercâmbios. Mas ainda é um início da perspectiva de convivência com o semiárido. "Muito ainda tem que ser feito para que se garanta a cidadania e o respeito à vida das pessoas", completou o coordenador.

