"Não sou nem de direita nem de esquerda. Sou pra frente", afirma Celsinho Cotrim

O pré-candidato a prefeito de Salvador pelo PRTB, Celsinho Cotrim, é o convidado da semana na série de entrevistas do A TARDE com os aspirantes ao Palácio Thomé de Souza em outubro deste ano. Graduado em administração e planejamento municipal e pós-graduado em gestão governamental, Cotrim diz que, caso eleito, sua prioridade será a educação. Nas eleições em Salvador, ele afirma que será o candidato do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, integrante do PRTB.

Acompanhe, a seguir, a entrevista:

Celsinho, você foi um dos primeiros nomes que se colocaram na corrida pela prefeitura de Salvador já no ano passado. Até o momento com quais partidos você já conversou? Como estão essas articulações para conseguir apoio político e para a formação da chapa?

Nós fomos lançados em janeiro de 2019 pelo fundador e presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix, com o apoio do nosso vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. A nossa pré-candidatura foi a primeira no Brasil, no PRTB, e na Bahia e em Salvador também. Nessa perspectiva, nós estamos trabalhando já há um ano e dois meses em articulação com vários partidos para encontrar uma consonância para um debate político em Salvador, para a qualidade, independentemente de composição partidária. A exemplo do partido Progressistas, que tem como pré-candidato um amigo e irmão, o deputado Niltinho, o Avante, com o Pastor Sargento Isidório. Buscamos discutir a qualidade do debate dessas eleições de 2020, da mesma forma fizemos com o Podemos, que tem o amigo Bacelar.

Você já esteve com essas pessoas conversando para formação de alianças?

Não para alianças. Conversando sobre a cidade e a qualidade do debate político para 2020. Não me interessa entrar no debate rasteiro, de baixo nível, porque isso não enriquece a democracia que nós soteropolitanos queremos para a cidade. No ponto de vista de aliança, nós já estamos aliançados com dois partidos em formação, que é o Prona de doutor Éneas, que nos apoia e nos lançou na campanha para o Senado em 2018, o próprio PRTB e o partido também em formação chamado Igualdade, que é das pessoas com deficiência. Estamos em fase ainda de discussão, de maturação, de sedução junto aos movimentos sociais, sindicais e outros partidos. Após essa movimentação da dinâmica política do final de 2019 e início de 2020, a gente começa a ver que tem pessoas com partidos como de centro, alguns até de esquerda e outros de direita, que tem total interesse de vir para o PRTB. Quem chegar com um projeto que seja em consonância com o nosso, ou seja, que seja o melhor para Salvador, nós estaremos juntos para poder discutir composição.

Então, até o momento, em relação ao vice, você ainda não sabe dizer se vai ser uma chapa puro-sangue ou se vai ser haver composição com outro partido.

Perfeito. Estamos no processo de maturação.

Esses outros partidos que você citou, Igualdade e o Prona, podem fazer composição nestas eleições?

Sim. Eles já estão feitos composição comigo.

Mas eles podem indicar algum vice, eles já estão formalizados pela Justiça Eleitoral?

Na primeira fase, sim, têm CNPJ, mas não podem lançar candidatos. Eles se abrigam em outro partido, a fim de que possam ter a legitimidade do registro CNPJ de candidatura.

Você abriria mão de sua candidatura para apoiar outro nome? Você citou, inclusive, alguns pré-candidatos com quem conversou.

Eu acho que a política é diferente de cargos, a política é projeto. O meu projeto político, do meu grupo, é de que a gente tenha uma Salvador cada vez melhor. Nessa perspectiva, não se coloca aí prefeito, vice, não tem essa discussão. É uma discussão de projeto. Então, se necessário for para um projeto, que ele fortalecido esteja comigo na cabeça ou na vice, a gente está para discutir. É isso que você deseja? Claro que não, mas quando você chama o outro ou a outra para conversar, você não pode estar engessado. Você está dizendo 'venha só aprovar o meu projeto particular político, mas você tem que estar reboque a mercê disso'. Isso não existe, tanto no campo de vista pessoal como no político. Nessa perspectiva, eu estou disposto para ser prefeito ou para ser vice se necessário for.

Você não descarta essa possibilidade de abrir mão de sua candidatura para apoiar outras?

Não. Desde que o projeto seja sólido, desde que realmente beneficie Salvador.

Você tem passagens por partidos como PDT, PT e PSB. tendo histórico em partidos ligados à esquerda ou centro-esquerda. No entanto, agora está no PRTB, sigla do vice-presidente Hamilton Mourão, que é vice de Jair Bolsonaro, um político de extrema-direita. Você se considera um político de direita?

Não. Em absoluto. Eu me considero um político para frente. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda, eu sou para frente.

Você diria que esse seria um novo espectro político, o para frente?

Eu acredito que sim, porque essa tese do que é melhor no ponto de vista apresentado pela direita ou pela esquerda, por centro, isso tudo já caiu por terra. O que a população quer é o melhor. Se o melhor naquele campo ideológico está na esquerda, é esse projeto que nós vamos encampar. Se aquela ação está na direita, é aquele projeto que nós vamos encampar. Por exemplo, eu sou completamente contra a homofobia, sou a favor das minorias e sou um defensor intransigente. Inclusive, tem uma pasta inteira que transformei em um quadro na minha casa, no jornal A TARDE de quando fui candidato a senador em 2018, que está lá bem grande: ‘sempre serei a favor das minorias’. Isso é uma ideologia, é uma luta, é uma bandeira que muitos da esquerda defendem, então, nesse aspecto eu estou com a esquerda. No aspecto da valorização da manutenção do respeito dos filhos pelos pais, dos alunos pelos professores, no respeito do conservadorismo dos valores, como esses que eu acabei de dar como exemplo, eu defendo. Não admito a falta de cavalheirismo de homens com mulheres, não admito a falta de respeito dos homens com as mulheres. Inclusive, agora no carnaval saí permanentemente com a camisa do não é não, porque os homens têm que entender que o assédio contra as mulheres é um absurdo. Então, eu não posso estar engessado, não existe a verdade absoluta, existe um pouco de cada ideologia que seja o melhor para a população. Nessa perspectiva, eu não sou nem de esquerda, nem de direita, eu sou para frente.

Você afirma ser contra a homofobia, mas está em um partido no qual o Levy Fidélix [presidente nacional da sigla] deu uma declaração nas eleições 2014 dizendo que 'aparelho excretor não reproduz'. Essa fala ficou muito marcada na época, ele foi muito criticado por causa disso. O próprio Rogério Tadeu Da Luz, representante do partido aqui na Bahia durante muito tempo, também assume posições conservadoras. No entanto, algumas pautas suas são mais próximas do campo progressista. Isso não causa nenhum tipo de constrangimento para você?

Em hipótese alguma. Eu convivo com a democracia, onde a divergência de opinião tem que prevalecer. Só a divergência alimenta o debate. Eu sou completamente a favor da liberdade. Todos são livres para falarem o que pensam. Eu penso diferente, então quero que me respeitem como eu respeito. Nessa perspectiva, não tenho problema nenhum com quem se considera intolerante ou preconceituoso. O conservadorismo não é intolerante, não é preconceituoso. Algumas pessoas não conseguiram, ainda, entender.

O seu partido é o do vice-presidente Hamilton Mourão e, em 2018, João Henrique buscou muito se aproximar da imagem do presidente Jair Bolsonaro, quando foi candidato ao governo estadual. Nesta eleição, você pretende se colocar como um candidato do partido do vice-presidente da República?

Vamos separar em algumas coisas. O PRTB compôs, na eleição de 2018, uma chapa onde há duas figuras distintas. O vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente Jair Bolsonaro. Nesta perspectiva política, quem quiser nos apoiar e quiser votar em nós entendendo que a nossa forma de gerir a vida humana e consequentemente a vida política implica alguma divergência, mas que estas pessoas aceitam que este processo divergente terá convergência por causa do nosso programa de governo, nós aceitaremos apoio do centro, da direita e da esquerda, porque virão incorporando esse projeto nosso que pode ser divergente do deles. E eu sou o candidato do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Moderado, um homem equilibrado, que tem um comportamento completamente estadista. Aliás, é um homem que caiu na graça do povo. Onde chega, o general Mourão é bem visto pela sociedade. Por exemplo, na saída de Jean Wyllys do país, Hamilton Mourão, como vice-presidente da República, disse a ele: ‘se o problema é garantir a sua segurança, não saia. Nós iremos te garantir’. Esse é o meu partido. Esse é o partido do general Mourão, do Levy Fidélix. Sobre isso que você perguntou, o Levy posteriormente pediu desculpas, já voltou atrás. Ele não é homofóbico. Ali, foi no calor da emoção, ele se arrependeu. Voltou atrás dessa posição. Ele vem de outra geração, o palavreado, a forma de falar, terminam sendo completamente diferentes nos dias atuais.

O PRTB não é um grande partido do ponto de vista de recursos e de tempo de TV. Como vai fazer para driblar essa dificuldade de falta de verba para campanha? O que tem pensado? A gente vem de uma eleição atípica, na qual Bolsonaro conseguiu se eleger por um partido menor, sem tanto recurso. Mas ele acabou saindo do PSL em meio a uma briga pelo fundo partidário de R$ 250 milhões que o PSL tinha. É a típica demonstração de que dinheiro, na política, importa.

Vamos driblar com a mesma receita que adotamos em 2018. Quando a gente esperava que teria 10 mil votos, e o resultado foi 41.055 votos na minha candidatura para senador. O mais votado do PRTB na Bahia e no Nordeste. Nós identificamos que a fórmula deu certo. Qual é a fórmula contra a falta de tempo de TV e rádio e contra a falta de dinheiro? É simples. É voltar às origens, é gastar a sola do sapato, o gogó, é utilizar hoje o que não se tinha no passado, que são as redes sociais, onde somos muito atuantes. Juntando todos os seguidores das redes sociais, temos 300 mil seguidores. É desta forma, nesta perspectiva, mas com vontade de trabalhar. No carnaval, por exemplo, fui para 18 lugares como pré-candidato. A fórmula é essa. Eu nunca trabalhei com dinheiro, nunca tive fundo partidário, meu pai também, o ex-vereador Celso Cotrim. Nunca teve isso, e a gente sempre soube fazer campanha sem dinheiro. No nosso caso, nós temos algo que os outros não têm, que é saber gostar de gente.

E, caso seja eleito, qual será sua prioridade de gestão?

Nosso carro-chefe será a educação. Nas grandes nações, isto é, nas nações que se desenvolveram, a educação foi o carro-chefe. Sem educação, tem corrupção. Sem educação, não tem sala de aula funcionando. Sem educação, você não consegue evitar o desperdício de dinheiro público. Nós acreditamos que é com essa perspectiva que a nossa gestão conseguirá potencializar a administração municipal, para levar melhor prestação de serviço e melhores oportunidades para a cidade de Salvador.

Há alguns anos, ganhou força na área da educação o debate sobre o projeto Escola sem Partido e também do militarismo nas salas de aula. Você é a favor de alguma destas duas bandeiras na educação?

Sou a favor de que nós devemos entender que os seres humanos são livres. Agora, livres com limites. Aluno não pode fazer baderna em sala de aula, como xingar professor ou ser desobediente. Professor também tem que ter limite para não querer transformar a sala de aula em seminário de formação política, seja de direita, seja de esquerda ou de centro. Esse limite tem que ser encontrado, tem que existir.

Você seria defensor, então, de um projeto como o Escola sem Partido?

Eu não sou a favor de nada que radicalize. Sou a favor de tudo que tenha a liberdade de forma moderada, equilibrada. Então, tem que tratar de todos os partidos políticos, de todas as ideologias, em sala de aula.

E no caso do militarismo nas escolas?

Eu não diria militarismo, diria que precisa ter disciplina. Por exemplo, todos nós sempre gostamos de botar os filhos em escolas militares. Nunca teve essa discussão ampla do militarismo. É a noção da disciplina, da hierarquia e do bom aluno. Todos são enlouquecidos para entrarem no colégio militar. Então, o que eu sou a favor é da disciplina na escola. Aluno não pode ficar riscando parede, carteira, quebrando mesa. Tem que ter o fardamento. Tudo isso é a construção do cidadão de amanhã. Você, então, aceitaria colocar, no município, a gestão administrativa com militares? Sim, totalmente. Agora, gestão pedagógica continuaria no mesmo formato de hoje.

Salvador é uma cidade que sempre aparece com altos índices de desemprego, chegando a ser chamada de capital do desemprego. O que você prevê no seu programa de governo para combater esse problema?

Primeiro, é preciso analisar quem é Salvador. É uma cidade que tem economia baseada no turismo e no serviço. Nesta perspectiva, a gente tem que entender de que a prefeitura não tem poder mágico para responder a questão do emprego, que está atrelada à economia. E como quem mexe na economia de forma prioritária sempre é em nível nacional, a prefeitura vai encontrar paliativos para esta questão do emprego. Tem que ter políticas claras do ponto de vista municipal. Eu fui quem implantei e coordenei por três anos Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra no governo do prefeito João Henrique. O secretário era Domingos Leonelli, e os dois me deram esta tarefa. Tive o orgulho de, em menos de 45 dias, montar uma equipe e estruturar esse serviço. Depois de implantado, conseguimos tirar Salvador, em três anos, do posto de capital do desemprego. Quem disse isso foi o Ministério do Trabalho e Emprego. Para resolver o desemprego, é necessário aquecer a economia. Para aquecer a economia, é necessário atrair investidores e empresas para a cidade de Salvador. Nosso projeto é atrair investidor, apostar em cursos de qualificação, no fomento do empreendedorismo, investir na intermediação da mão de obra. Estes pilares compõem o papel da prefeitura na ajuda aos governos estadual e federal no combate ao desemprego.

Para encerrar, você é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro?

Eu sou apoiador do que é o melhor para o país. Se tiver projetos que melhorem o país, então apoiarei os projetos. Se os projetos não forem bons para o país, eu não apoio.

