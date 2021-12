Em meio a um cenário de instabilidade dentro do próprio partido para escolher o sucessor do governador Jaques Wagner, mais um pré-candidato surge no tabuleiro, o secretário da Saúde Jorge Solla. O seu nome está sendo colocado ao lado de Walter Pinheiro, José Sérgio Gabrielli, Luiz Caetano e Rui Costa - este último, supostamente o candidato do governador, dizem setores do PT. Solla procurou o jornal A TARDE para falar sobre sua posição no cenário sucessório. Para ele, não adianta um candidato que tenha hegemonia dentro do partido e não atenda às expectativas da sociedade e aliados.



Por que colocar no tabuleiro uma nova pré-candidatura do PT somente agora?



O que tem sucedido é a lembrança do nosso nome não só pelo partido dos trabalhadores como pelos partidos da base do governo que expressaram esse desejo, essa vontade, em atividades, solenidades - nenhuma delas convocadas para essa finalidade. Então essa é, digamos assim, uma lembrança desse tempo em que eu estou na Secretaria de Saúde, período em que o governo tem feito mudanças profundas no estado da Bahia. O governador Wagner tem dado uma atenção à saúde: mais do que dobramos os recursos aplicados pelo governo na área de saúde.



Quem está colocando a sua candidatura?



Não sou eu que estou me colocando. Sou militante do partido desde a sua construção, sempre estive à disposição para colaborar nesse projeto. Quem vai definir a candidatura para a sucessão é o governo Wagner, é o Partido dos Trabalhadores com o governador. Nós estamos à disposição para um projeto coletivo. Nunca tive projeto individual. Todos nossos esforços são para uma construção coletiva onde, se nosso nome for considerado um nome que nesse momento reúne melhores condições para o processo eleitoral, obviamente estará à disposição e será uma grande honra participar desse projeto colocando a nossa tarefa de suceder o governador Wagner. (...) Mas não sou candidato de mim mesmo. Só posso gostar de uma ideia de servir num projeto coletivo. Se eu vier a servir nesse projeto como secretário de Saúde, muito me honraria. Se eu puder servir sendo candidato a deputado federal, tenho certeza que darei grande contribuição. E se for candidato a governador tenho certeza que contribuirei dando continuidade ao grande trabalho que o governador Jaques Wagner está fazendo. Sinceramente, de toda pureza d'alma, falo que todas as três missões são muito bem vindas.



Como foi a conversa com o governador sobre a postulação de seu nome?



Já discutimos com governador, temos conversado com vário segmentos do partido, lideranças que tem nos procurado. A receptividade por parte dele foi positiva na medida em que ele conhece a nossa trajetória. Ele não deixaria um secretário sete anos à frente de uma pasta que ele não confiasse. Acho que o nosso nome foi bem visto pelo governador como até agora não temos encontrado nenhuma liderança que tenha considerado que nosso nome não representaria bem o partido. O debate agora é para buscar qual o candidato que pode fazer melhor essa transição e a continuidade do projeto.



Mas o senhor está buscando, de fato, viabilizar sua candidatura? De que forma?



Depende do que você chama de viabilizar. Se for abrir comitê eleitoral e colocar faixa na frente eu não estou correndo atrás para viabilizar. Agora, estando à disposição para discutir com lideranças, companheiros, militância partidária sim. Tem várias formas de viabilizar um projeto coletivo num cenário desse. Estar disponível é o ponto 1. Estar debatendo com companheiros é ponto 2. E o ponto três, contribuindo para que o debate político não seja só escolha de nomes. E eu estou nesses três pontos, não tenha dúvida. Mas não estou abrindo comitê eleitoral, não estou chamando a assembleia de apoio à candidatura, nem estou contratando faixas.



O PP já lembrou do seu nome, por exemplo. Mas quem do PT está com o senhor?



Tem várias lideranças do Partido dos trabalhadores que também têm se manifestado. Deputados estaduais, deputados federais, prefeitos... eu prefiro não fazer uma lista personalizada mas se você consultar verá - é até melhor que você mesmo faça as consultas. Já tem muito tempo que não faço parte de uma tendência interna dentro do PT ... desde que eu estou ocupando cargos na gestão da Saúde. Fui secretário da gestão municipal de Vitória da Conquista, de 1999 a 2002. Participei do Ministério da Saúde nos dois primeiros anos do governo Lula e, a convite do governador Wagner, desde 2007 estou aqui no estado. Todo esse período, portanto, não estive ligado a nenhuma tendência dentro do partido dos trabalhadores. Obviamente não que eu seja contra, muito pelo contrário. As forças políticas precisam se organizar, precisam de espaços coletivos e acho que é muito salutar existirem tendências no PT.



O deputado federal Josias Gomes disse para A TARDE que é legítimo o senhor postular. Entretanto, afirmou que o prazo para isso já passou e há que se respeitar as regras do partido. O que o senhor tem a dizer sobre isto?



Até onde sei nunca houve nenhum regulamento para discutir a sucessão do governador Wagner, prazos ou processos... pelo contrário, né... não há o desejo do PT de fazer nenhum processo de prévias. Acredito que estamos tendo um processo amadurecido de debate que não é feito por voto e com certeza não será no formato de prévias - quando se estabelece prazos e inscrição de candidatos, regras eleitorais. É um processo diferente, não se aplica. Não existiu abertura de inscrição, não existiu prazo de inscrição, não haverá processos de campanha, nem tampouco haverá data eleitoral para decidir quem o PT vai construir como candidato à sucessão. Qualquer outra liderança pode surgir como indicação, lembrança, como um nome. Acho muito importante que o processo seja definido de forma madura e não por meio de somas de votos internos dentro do partido. Até porque o PT tem um bom problema: tem várias opções d possíveis candidatos. Todos eles com uma trajetória, todos com um currículo invejável. Estamos falando de nome como Gabrielli, Rui Costa, como Caetano, Walter Pinheiro... São quatro nomes que a qualquer momento poderiam ocupar qualquer cargo público em nosso estado. O debate que tem se dado no momento é: qual o nome que, nesse cenário atual, nessa conjuntura, reúne características que permitem fazer mais amplamente a continuidade desse projeto?



O governador já colocou o nome de Rui Costa como certo, dizem petistas. Rui, segundo as mesmas fontes, teria o apoio das tendências mais fortes do partido. Se está definido, colocar outro nome significa o quê?



Primeiro que a Bahia não é mais aquele estado onde havia imposição de nomes e não havia oportunidade para serem debatidos do ponto de vista da sociedade. Essa é outra grande mudança que o governador Wagner incluiu em nosso estado. Ele capitaneou um processo de democratização na Bahia e que na própria sucessão isso também acontece. O debate está acontecendo, em todos os espaços. Está acontecendo com os partidos coligados, dentro do PT... esse final de semana (hoje) teremos o processo eleitoral para escolha do presidente estadual do partido. Acho que isso é positivo e não tem nada sacramentado oficialmente...



Oficialmente...



Se não tem nada sacramentado oficialmente o processo vivo continua, o debate continua.



Para quem está de fora, fica claro que não há consenso algum, que há insatisfação grande no PT



O que eu falei você só está corroborando. Há vários nomes, todos eles com trajetórias extremamente ricas. O que eu falei: é um bom problema. Quando você só tem uma opção, o consenso se dá por falta de alternativas. Quando você tem várias boas opções, o consenso tem que ser construído politicamente e o debate é o que vai permitir isso. (...) Talvez eu diria que é uma situação diferente ou bastante diferente. A falta do consenso pelo fato de existir várias nomes faz com que às vezes se busque uma outra alternativa que possa construir o consenso de forma mais fácil e representar um conjunto mais amplo. Não por uma insatisfação com A ou B ou com o processo. Mas pela falta de um nome que hegemonize naturalmente os desejos e as vontades políticas. Seria mais ou menos assim: já que não conseguimos consensuar com esses nomes vamos buscar um outro nome que possa, quem sabe, de forma mais fácil chegar a um consenso.



Não só com o PT, claro...



Obviamente o consenso passa pelo conjunto das forças que estão na base do governo. E obviamente o PT e Wagner tem discutido com outros partidos da base. Passa pelos partidos e também pelos segmentos sociais. Afinal o processo eleitoral surge com candidatos que tem vínculos partidários mas a sociedade é chamada a participar diretamente. E é ela que elege. (...) Em relação aos partidos, primeiro que você não vê ninguém mais questionar que o candidato seja do PT. Isso é uma posição interessante de ser identificada porque legitima o trabalho que o governador Wagner tem capitaneado. E o PT é realmente o maior partido e é quem tem dado a direção desse processo. Por isso é importante que o nome que o PT venha a escolher seja um candidato que tenha uma receptividade no conjunto das forças politicas da base do governo. Não adianta ser um nome, digamos assim, que tenha até hegemonia dentro do partido, mas tenha dificuldades e resistência com outras forças políticas.



Setores do PT dizem que a colocação de seu nome está sendo usada por outros partidos para prejudicar o próprio PT...



Na minha opinião, isso não tem sustentação até porque esse debate tem sido colocado por pessoas do PT, o nosso nome também tem sido colocado por partidos que pensam em dar continuidade a esse projeto político, que apostam nesse projeto político. Então, nem eles nem tampouco eu iria participar de uma discussão se não tivesse a viabilidade de fortalecer esse projeto. Eu falei: eu não entro em projeto individual, não estou em campanha - pra deixar bem claro - e não há a menor possibilidade de o nosso nome vir a ser utilizado para fazer qualquer processo que dificulte esse projeto político.



Quem o senhor apoiava quando só havia os quatro nomes que estavam no tabuleiro?



(risos) Qualquer um dos quatro candidatos pra mim seria um nome... Não fiz campanha para nenhum dos quatro nomes. Estamos fazendo um debate dentro do partido. Eu pessoalmente tenho simpatia, relação muito boa com todos os quatro. Inclusive já fiz campanha para o senador Walter Pinheiro, fiz campanha para deputado federal, para senador. E estamos trabalhando junto com Rui Costa e Gabrielli dentro do governo e eles têm contribuído para as ações que temos desenvolvido. Conheço Gabrielli desde o tempo do movimento estudantil. E Caetano desde a faculdade.



O senhor apoia qual candidato para a presidência estadual do PT cuja eleição ocorre agora (hoje)?



Vou votar num militante, na chapa 430, Juntos Podemos Muito Mais, que é de Everaldo. Vou votar em Everaldo para presidente.

