O candidato derrotado Paulo Souto (DEM) reconheceu na noite deste domingo, 5, que se surpreendeu com a vitória de Rui Costa no primeiro turno da eleição na Bahia. "Claro que foi uma surpresa. Não sou capaz de dizer o que houve", afirmou.

Mesmo abatido com seu desempenho nas urnas, Souto destacou o resultado nas eleições legislativas para deputados estaduais e federais. "O Democrata continua a ser uma força política e está preparado para futuras batalhas", disse.

Paula Pitta "Não sei o que deu errado", diz Paulo Souto

O prefeito ACM Neto (DEM) teve discurso semelhante e ressaltou a participação do partido nas eleições proporcionais. "A oposição cresceu muito. Ampliamos na Assembleia (Legislativa) e na Câmara de Deputados. Isso mostra um equilíbrio na política na Bahia. Paulo Souto saiu vitorioso, ampliando o capital eleitoral da oposição na Bahia, assim como a perspectiva no futuro", disse o prefeito, ressaltando que em 2010 o ex-governador teve 16% dos votos e conquistou mais do que o dobro na eleição deste ano.

"As urnas mostram um recado claro ao PT, que ele precisa ter mais atenção seja com Salvador, seja com a Bahia. Isso precisa ser entendido pelo governador eleito", afirmou ele, sugerindo que a população está insatisfeita com os petistas.

ACM Neto também criticou a postura do governado Jaques Wagner nos últimos meses, alegando que a eleição interferia nos investimentos em Salvador.

ACM Neto disse que Souto saiu vitorioso das eleições (Foto: Lúcio Távora | AG. A TARDE)

O prefeito disse que pretende ter uma boa relação com Rui Costa. "Já dizia antes que não faria como o PT fez comigo. Espero ter uma relação administrativa (com Rui), porque a população tem que está acima das divergências políticas. Até porque a resposta nas urnas mostrou que uma parcela importante da população está conosco. Entendo que o governador eleito vai entender isso. O que depender de mim quero ter um trabalho de cooperação e parceria", afirmou.

Em entrevista, Rui Costa também afirmou que pretende manter uma boa relação com o prefeito. "Espero ter uma relação melhor possível com o prefeito de Salvador (ACM Neto), passado o calor da campanha", informou o governador eleito.

ACM Neto, que aproveitou a entrevista para citar o nome de Aécio Neves (PSDB) diversas vezes, sugeriu que uma vitória do tucano contra a presidente Dilma Rousseff (PT), no segundo turno, mudaria as forças políticas na Bahia.

"Se Aécio vencer, a correção política será completamente diferente da fotografia atual. Agora é aguardar e esperar para ver o que vai acontecer. Mas estou muito confiante na vitória de Aécio", falou ele.

O prefeito também afirmou que inicia nesta segunda, 6, campanha para eleger Aécio Neves, já que ele acredita que a vitória do tucano ajudaria a população de Salvador. Questionado se uma possível eleição de Aécio ajudaria ele na eleição de 2018, ACM Neto desconversou e disse que o "maior líder do DEM é Paulo Souto".

Já o ex-governador não quis falar sobre seu futuro na política e se limitou a dizer que vai continuar acompanhando os problemas da Bahia.

