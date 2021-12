Não há voos para Salvador durante o fim de semana

Donaldson Gomes, do A TARDE

O atual aeroporto de Barreiras nasceu durante a 2ª Guerra Mundial, como uma base militar. A pista não tem capacidade para receber aeronaves de grande porte, o que torna o transporte caro e escasso.



Um voo para Salvador em uma aeronave com capacidade para no máximo 30 pessoas pode custar até R$ 700. “Durante o fim de semana, não tem voo”, reclama o comerciante Airton Lins de Carvalho. Ele pondera, com bastante lógica, que muita gente deixa de viajar por causa dos preços.



“Se houver mesmo a criação do novo Estado, nasceremos pobres”, acredita Airton.



Isso porque acredita-se que as cidades de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e São Desidério teriam que sustentar as outras, menos desenvolvidas economicamente.



“O que alimenta o sentimento de separação é outro sentimento. De abandono”, diz.









