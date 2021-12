"Não era o caminho que desejava, mas respeito", diz Wagner

O governador Jaques Wagner (PT) parabenizou, na noite deste domingo, 28, o candidato do Democratas, ACM Neto, pela vitória sobre Nelson Pelegrino (PT), em Salvador, no segundo turno da eleição municipal, em entrevista concedida à imprensa, no Palácio de Ondina. "Parabenizo o candidato eleito, e, portanto, o novo prefeito".

"Não era o caminho que desejava, mas respeito e vou continuar trabalhando", destacou Wagner. "Espero que o prefeito se interesse pelas questões administrativas, e sempre contará comigo para aquilo que for bom para Salvador", acrescentou.

Wagner afirmou ainda que, embora o candidato que tenha vencido não tenha sido o do seu partido, o governo não dará tratamento diferenciado à capital do Estado. "A relação do governo será como é com todos os prefeitos, respeitando a decisão da cidade", respondeu, quando perguntando sobre o discurso de seu candidato, Nelson Pelegrino, sobre a vantagem de eleger um prefeito do PT, alinhado aos governos federal e estadual.

Em seu pronunciamento, o candidato petista afirmou que trabalhará com o governo do estado, enquanto deputado federal, para garantir recursos para Salvador, sobretudo nas áreas de saúde, educação e emprego.

Nelson Pelegrino afirmou ainda que irá acompanhar a gestão de Neto, para verificar se as propostas de campanhas, prometidas durante a eleição, serão, de fato, colocadas em prática.

