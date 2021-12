Na TV, violência é tema central dos candidatos ao governo

Larissa Oliveira, do A TARDE On Line

Segurança pública, crack e combate ao tráfico de drogas foram os temas centrais da propaganda eleitoral dos principais candidados ao Governo da Bahia nesta segunda-feira, 23. Geddel Vieira Lima (PMDB) apresentou dados que comprovam o aumento da violência no Estado e criticou as declarações de Jaques Wagner (PT), que considerou o caixão e o cemitério como os únicos destinos para usuários de crack.

Na última semana, Wagner, em entrevista na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), indagou: “O que Geddel quer que eu faça? Que eu diga ‘vamos, moçada, usar crack porque depois eu dou uma clínica para vocês se tratarem?’”. Em resposta ao questionamento do governador, Geddel afirmou na propaganda eleitoral que os jovens dependentes precisam de amor e tratamento, e voltou a criticar o excesso de gastos do governo com propaganda.

O programa de Wagner também focou na violência, mas apresentou números positivos em defesa do governador candidato à reeleição. Wagner atacou os governos anteriores, de 2000 a 2006, que seriam os responsáveis pela desorganização que encontrou no setor em 2007. Depois de apresentar iniciativas de combate, como o programa Ronda nos Bairros, o petista justificou que precisa de mais quatro anos no governo porque as medidas que adotou são de médio a longo prazo.

Souto e Serra - O programa do candidato do DEM, Paulo Souto, apresentou seus feitos enquanto governador, com foco nos programas desenvolvidos na área da educação como o Faz Universitário. Pela primeira vez, o governadorável vinculou sua candidatura com a de José Serra (PSDB) no plano nacional. O tucano apareceu em vídeo defendendo a intervenção do governo federal na segurança pública.

O único dentre os demais candidatos que apresentou programa novo foi o candidato do PSOL, Marcos Mendes, que apareceu em vídeo defendendo suas propostas pela primeira vez e classificou Geddel, Wagner e Souto como “representantes de um mesmo modelo”.

