Na TV, Serra se diz vítima de armação

Larissa Oliveira, do A TARDE On Line

José Serra, candidato à Presidência pelo PSDB, em programa eleitoral veiculado nesta quinta-feira, 26, voltou a afirmar que o PT tem armado contra sua candidatura. Depois de criticar a demora na finalização obras coordenadas pela petista Dilma Rousseff, como os metrôs de Fortaleza e Salvador, um ator questionou a quebra de sigilo de dados da Receita Federal.

No vídeo, o ator afirmou ainda que Serra é vítima de armação de seus adversários que e indagou até quando este crime continuará a acontecer no Brasil — já que Serra teria sido vítima de outro dossiê fabricado pelo PT em 2006, no chamado escândalo dos aloprados.

Dilma, que continua a apostar na continuidade do governo Lula, ressaltou números do programa Bolsa Família e e as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Marina Silva (PV) dedicou novamente o programa à educação, e voltou a propor a implantação do ensino em tempo integral no Brasil.

