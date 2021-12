Na TV, Serra mantém crítica a quebra de sigilos

A propaganda apresentada na tarde deste sábado (11) no horário eleitoral gratuito da TV pelo candidato do PSDB, José Serra, voltou a explorar o caso da quebra de sigilo fiscal de familiares do ex-governador e de pessoas ligadas ao partido. A inserção repetiu depoimento de Serra dizendo estar "indignado" com o episódio do vazamento de dados fiscais da filha Verônica e do genro, o empresário Alexandre Bourgeois. "Os suspeitos são ligados ao PT e diante de tudo isso, até agora, a campanha e o governo do PT debocham das vítimas e até insinuam que elas são culpadas. E a pessoa que deve explicações ao Brasil se esconde atrás de ministros e até do presidente da República", afirmou, referindo-se à adversária Dilma Rousseff.

adblock ativo