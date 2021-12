Na Sensus Dilma tem 37,3%, Marina, 22,5%, e Aécio, 20,6%

Pesquisa Sensus realizada entre a última terça-feira, 30 de setembro, e esta sexta-feira, 3, mostra um empate técnico entre Marina Silva e Aécio Neves no primeiro turno. A disputa é liderada pela candidata do PT, Dilma Rousseff, com 37,3% das intenções de voto. Marina tem 22,5% e Aécio, 20,6%. No levantamento anterior, realizado entre os dias 21 e 26 de setembro, Dilma tinha 35,1%, Marina, 25% e Aécio, 20,7%.

Na simulação de um segundo turno entre Dilma e Marina, a presidente aparece com 44% e a candidata do PSB, com 37,6%. No embate entre Dilma e Aécio, a petista tem 45,8% e o tucano, 36,9%. Em ambas as simulações, a presidente ampliou a diferença sobre o adversário em relação à pesquisa anterior.

Pastor Everaldo (PSC) tem 1,1%, enquanto Eduardo Jorge (PV) e Luciana Genro (PSOL) têm 0,9% cada. Os votos em branco, nulos e os que não responderam são 16,4%.

A pesquisa encomendada pela revista IstoÉ ouviu 2.000 pessoas em 136 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 00918/2014.

