Na internet, eleição começa morna e esquenta com a vitória de Dilma

Consequência direta do número de faltosos nas urnas devido ao feriado, o segundo turno das eleições presidenciais brasileiras começou com repercussão morna no Twitter. Diferente do primeiro turno, em que a maioria dos temas dos Trending Topics — que reúne os assuntos mais comentados no microblog — referia-se às eleições, neste domingo, 31, somente as hashtags #13neles, #dilmaday e #euquero45 figuraram no ranking. Apenas com a divulgação das primeiras parciais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir de 18h (horário de verão), é que as eleições brasileiras dominaram a rede.



Na quinta-feira, 28, o presidente Lula chegou a postar um vídeo no YouTube convocando a militância. Pelo que foi visto neste domingo, a chamada deu certo. De manhã, as hashtags #13neles e #dilmaday foram, respectivamente, primeiro e segundo lugar dos Trending Topics nacionais. À tarde, #13neles foi o único tópico relativo às eleições brasileiras nos assuntos mais comentados internacionalmente. Do outro lado, #euvoto45, mobilização da campanha de Serra, oscilou entre terceiro e o quarto lugar nos trendings nacionais até o início da apuração.

Em entrevista à revista Veja, a coordenadora da campanha de Serra na internet, Soninha Francine, disse que ainda não foi possível identificar a origem da invasão. "Este estilo combina bem com a campanha do PT. Lidamos com essas ameaças durante a campanha inteira. Honestamente, não precisava disso", atacou.

"Obrigada Brasil", diz a petista no comunicado virtual, com uma assinatura digital e a inscrição "1ª mulher presidente do Brasil".

O ex-ministro da Integração Nacional e candidato derrotado nas eleições baianas, Geddel Vieira Lima (PMDB), comemorou a vitória de Dilma no seu microblog, mostrando que esqueceu a mágoa pela declarações da então candidata, no primeiro turno, quando disse que seu candidato na Bahia era Jaques Wagner (PT), reeleito no Estado. Geddel é do mesmo partido do vice eleito na chapa de Dilma, Michel Temer. Além dele, os dois senadores eleitos na Bahia, Walter Pinheiro (PT) e Lídice da Mata (PSB), usaram o microblog para comemorar a vitória da petista.

