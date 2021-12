Na caça aos votos, qualquer apoio é válido

Donaldson Gomes, do A TARDE

Maluf e Collor apoiam Dilma. Roriz e Jefferson estão com José Serra. Nilo com Souto. Genebaldo vota em Geddel. Josias é Wagner. Votos não se rejeitam e os apoios com potencial de render votos, muito menos. Mesmo aqueles que os apoiados não fazem muita questão de divulgar na propaganda eleitoral. É válido até aceitar com certo constrangimento. Rejeitar é que é coisa rara. E a regra vale até para adesões “fichas-suja”.



O “mapa eleitoral” da Bahia explica por que os apoios são tão importantes. Dos 9,5 milhões de eleitores, 25% estão em Salvador, Feira e Vitória da Conquista, as três cidades com mais de 100 mil votantes. Mas a grande maioria do eleitorado baiano, correspondente a 61%, está nas 309 cidades pequenas, com menos de 50 mil habitantes.



O cientista político Joviniano Neto explica que alguns candidatos são “marginalizados”. É o caso, por exemplo, dos ex-deputados Genebaldo Correia (PMDB) e Coriolano Salles (PSDB). O primeiro foi acusado de participar da Máfia do Orçamento, enquanto o segundo renunciou para fugir da cassação sob acusação de participar da Máfia dos Sanguessugas. Mas os apoios são aceitos porque vêm de ex-prefeitos. Acredita-se que eles têm votos.

O ex-ministro da Agricultura do governo Lula, Reinhold Stephanes (PMDB), iniciou a carreira política na ditadura e passou pelo governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Os ambientalistas o criticam, mas o apoio dele é aceito. “Stephanes representa um grupo, que é o agronegócio”, afirma Joviniano.

A explicação vale para Paulo Maluf (PP), que já foi símbolo da direita, hoje faz parte da base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e declarou voto para Dilma. Maluf tem votos de uma parcela do eleitorado paulista que não seria desprezada por nenhum candidato. Mesma situação de Joaquim Roriz, quatro vezes governador do Distrito Federal e o único palanque que Serra tem na capital federal. “Ele não pode desprezar esses votos, nem se aproximar demais e perder a classe média”, afirma Joviniano, oferecendo uma receita complicada.





Otto estava lá fora e explicou por que é querido pelo governador. “Se eu for candidato a qualquer coisa pode ter certeza que terei mais votos do que esse Marcão e esse Bassuma, que ficam me acusando. E ainda pode botar Geddel no meio”, provocou.

Outro ex-carlista que foi procurado por Wagner, o senador César Borges aliou-se a Geddel Vieira Lima (PMDB). Enquanto ele sinalizava que caminharia com o PT, era comum ver em muros de Salvador pichações provocando petistas que, em tese, votariam em César. O acordo fracassou, mas ninguém rejeitaria os votos do senador, caso ele se unisse ao PT.

Há 15 anos, quem diria que o ex-governador Nilo Coelho poderia estaria ao lado do DEM, partido que lhe fazia ferrenha oposição? Os votos dele o colocaram como candidato a vice de Paulo Souto e coordenador da campanha para o governo.

