Na Bahia, Temer tenta conter marinada de peemedebistas

Salvador - Uma semana depois de a presidenciável Dilma Rousseff (PT) ter declarado apoio exclusivo à candidatura de Jaques Wagner (PT) ao governo da Bahia – por ele estar melhor situado nas pesquisas –, o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, candidato a vice de Dilma, e o coordenador do PMDB na campanha da petista, Moreira Franco, desembarcaram, nesta terça-feira, 28, em Salvador, para declarar apoio ao candidato do PMDB ao governo, o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB).



A visita teve outro propósito: tentar estancar o movimento de migração, a “marinada”, de votos de liderados e simpatizantes de Geddel para a candidatura da presidenciável Marina Silva (PV).



Mais do que prestigiar o correligionário ou se contrapor à preferência de Dilma ao amigo Wagner, os líderes peemedebistas querem evitar que a Bahia, o quarto maior colégio eleitoral do País, ajude a consolidar a tendência sinalizada pelas pesquisas, quando faltam cinco dias para as eleições, de um provável segundo turno na disputa presidencial.

Na coletiva à imprensa, Temer foi cauteloso e negou que a visita era para apaziguar os ânimos dos peemedebistas baianos com a declaração de Dilma. Preferiu interpretar como “posicionamento partidário” o que entre aliados de Geddel foi visto como quebra do acordo da neutralidade da candidata no Estado onde há duplo palanque.



“Ela fez uma declaração partidária, que não se pode condenar, assim como ninguém pode condenar a declaração que faço em favor do candidato Geddel”, disse Temer, refutando que teria faltado à petista “maturidade” . "Essa coisa da maturidade ela tem o suficiente. O que há é uma visão partidária”.



Moreira Franco reiterou o compromisso do PMDB de mobilizar o partido para votar no 13 e eleger Dilma e Temer.



O candidato Geddel, que chegou a retirar a imagem de Dilma das peças de campanha, disse que vai honrar o compromisso assumido e pedir votos para a chapa da petista.

