Na Bahia, Serra afirma que discurso sobre aborto atende anseios da população"

Vitória da Conquista (BA) – Em sua passagem por Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, o candidato do PSDB à presidência, José Serra, evitou algumas polêmicas, mas voltou a falar sobre aborto. O tucano, que assinou uma norma para a realização do procedimento pelo SUS em casos de risco de vida para a gestante ou gravidez após estupro, justificou a mudança de discurso “aos anseios da população”. Segundo ele, “os candidatos colocam propostas para o Brasil, mas as pessoas colocam perguntas e querem saber o que os candidatos pensam”.



Uma multidão estimada em 5 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, asssistiu ao discurso improvisado do candidato, feito no teto de uma picape de luxo, no centro comercial da cidade.

