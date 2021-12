Na Bahia, Marina defende mais investimentos em saúde

A candidata à Presidência da República Marina Silva (PSB) participou, na manhã deste sábado, 6, de uma caminhada no município de Brumado, no sudoeste da Bahia. Em discurso, ela lembrou pontos do seu programa de governo, como a construção de ferrovias e a reserva de 10% da arrecadação bruta do país para investimentos em saúde.

"Não dá para pessoas continuarem morrendo em frente aos hospitais, não dá para continuar sem que os postos de saúde funcionem para atender os procedimentos mínimos que poderiam evitar doenças mais graves. Nós estamos nos comprometendo em colocar 10% da arrecadação bruta do país para que possamos investir em saúde", disse a candidata.

Marina negou que irá acabar com o Bolsa Família, caso seja eleita. "Nós viemos aqui assumir compromisso. As coisas boas vamos manter e as erradas vamos corrigir. E o que não foi feito nós vamos fazer".

Em coletiva à imprensa, Marina detalhou seus planos para a segurança pública, que passam por um aumento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e por parcerias com governos dos estados.

Conforme a agenda da candidata, estava previsto comício em Vitória da Conquista (BA).

adblock ativo