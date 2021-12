Na Bahia, Lula entrega viadutos e anuncia inauguração da Ferrovia Oeste-Leste

Acompanhado da primeira-dama Fátima Mendonça, que representou o governador Jaques Wagner, o presidente Lula participou da entrega de três viadutos que fazem parte da Via Expressa Baía de Todos-os-Santos em Salvador nesta quarta-feira, 29. Na cerimônia, o presidente anunciou que estará de volta na capital baiana no dia 30 de outubro para inaugurar a Ferrovia Oeste-Leste.

Bem-humorado como sempre, Lula cobrou dos ministros e secretários de Estado presentes prioridade na resolução das últimas pendências ambientais para a inauguração da Oeste-Leste e também do Porto Sul. "Depois das eleições, estarei aqui percorrendo a Bahia com o governador Wagner", anunciou o presidente, dando como certa a reeleição do petista ao governo do Estado.

