Na Bahia, Dilma compara avanços nos governos do PT e PSDB

A presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff recorreu diversas vezes a comparação entre os governos petistas (dela e do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva) e o de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em uma tentativa de mostrar que o Brasil melhorou na gestão do seu partido. Esse foi o teor do discurso de Dilma, em entrevista a rádio Metrópole nesta quinta-feira, 9, ao falar dos investimento em escolas técnicas, programas sociais e geração de emprego.

A petista, que cumpre agenda de campanha em Salvador nesta quinta, acusou o governo tucano de criar lei para proibir o governo federal de construir escolas técnicas. "O governo do candidato adversário só construiu 11 em oito anos. No meu período fiz 208. Lula fez 214. Então, foram 422 em 12 anos, porque acabamos com essa lei", disse Dilma, explicando que a construção dessas unidades possibilitou a criação do Pronatec, programa do governo federal que concede bolsas de estudo em cursos técnicos.

Dilma ressalta que a formação técnica é uma alternativa para o jovem entrar no mercado de trabalho, já que "qualifica o emprego". Ela também disse que isso beneficia a classe média.

Em outra tentativa de mostrar que não governa apenas para os beneficiários do Bolsa Família, crítica usual ao governo petista, Dilma disse que o PT criou uma nova classe social. "Fizemos política para a classe média ascendente que nós criamos", afirmou acrescentando que esse grupo da população foi prejudicado pelo governo do adversário.

A candidata endureceu mais o discurso ao questionar a real intenção de Aécio Neves (PSDB), com quem disputa o segundo turno das eleições, de manter os programas sociais. "Tem uma coisa engraçada nessa eleição. Perguntam para o candidato sobre o Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e Pronatec e ele diz 'vou fazer e melhorar'. A minha pergunta é porque não fizeram?", ironiza.

Dilma ainda afirma que está confiante na vitória no segundo turno, pois acredita que a população não deve seguir a orientação dos partidos, e sim, avaliar o que é melhor para ela e seu povo. Diante disso, a presidente lembra que as conquistas são importantes, mas não estão garantidas, em um claro discurso do medo. "Acredito que as pessoas vão olhar o que tinham e o que ganharam. (As pessoas) acham que está dada (a conquista) e nada vai mudar, mas conquista sempre tem que lutar por ela, para ter mais direito, mais oportunidades, mais política social e mais emprego".

