Municípios precisam criar estrutura para atrair visitas

Aguirre Peixoto, do A TARDE

O forte do turismo no território ainda é o São João, mas a ideia é ampliar essa gama de atrações. “Temos um potencial muito bonito da parte paisagística, mas requer investimentos de infraestrutura para que seja explorado”, afirma Ricardo Brito, diretor de turismo da Prefeitura de Jequié.Elecontaocasodachegada, à região, de turistas canadenses, no ano passado, para observar um pássaro raro no município de Boa Nova.



“Isso foi uma coisa nova. Aqui eles gastam com hospedagem, alimentação, e já é uma renda para a região”, diz.



Segundo Brito, um projeto apresentando os potenciais turísticos de Jequié foi feito para captar recursos junto ao Estado e incluir o território nos roteiros da Secretaria do Turismo (Setur). “Precisamos de uma capacitação de nossa mão de obra e de planejamento para abrir nossas belezas ao grande público”, diz.

