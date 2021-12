Mulheres se mobilizam na Bahia contra o candidato Bolsonaro

Centenas de mulheres participaram, na manhã deste sábado, 29, do movimento nacional "Ele não", contra o presidenciável Jair Bolsonaro, em cidades baianas, como em Feira de Santana, Teixeiras de Freitas, Vitória da Conquista e Capim Grosso. Alguns homens também marcaram presença, assim como membros do grupo LGBTQI+.

As manifestantes reiteraram a rejeição ao candidato do PSL, considerado pelo movimento como machista, racista e homofóbico. Para mostrar a indignação com relação ao presidenciável, que lidera as pesquisas de intenção de votos, elas levaram cartazes e faixas para as ruas.

Em Salvador, uma manifestação do grupo Mulheres Contra Bolsonaro está marcado para a tarde deste sábado, com concentração marcada para as 13h, no Campo Grande. No local, a cantora Daniela Mercury e Maria Gadu, além da banda Didá e Thati, vão fazer uma apresentação.

Além de mulheres, outros grupos sociais, como os LGBTQI+ e o movimento negro, também confirmaram presença no ato da capital baiana.

A mobilização também ocorre em outros estados, como no Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo, e fora do país, como em Portugal, Holanda e Itália. A mobilização teve início nas redes sociais e agora ganha as ruas.

Manifestantes também protestaram em Vitória da Conquista

