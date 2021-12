Mulheres querem comandar a Assembleia Legislativa da Bahia

Disposta a brigar da mesma forma que fez para aprovar a lei antibaixaria, a deputada estadual Luiza Maia (PT) está articulando com as integrantes da bancada feminina da Assembleia Legislativa do Estado o lançamento de uma candidatura feminina para a presidência da Casa.

Na próxima terça, as sete deputadas eleitas para a legislatura que se inicia em janeiro vão discutir proposta de campanha, plataforma de governo e o nome a ser lançado. "Precisamos quebrar mais esse tabu no Legislativo baiano, uma mulher na presidência, mesmo porque não concordamos com mais um mandato do nosso querido e amado deputado Marcelo Nilo (PDT), pois o cargo não é vitalício", disse nesta terça, 28.

Levantar discussão

A intenção do movimento das mulheres com a candidatura é levantar a discussão na sociedade sobre o assunto, "assim como ocorreu com a lei antibaixaria, que, na época, diziam que eu só conseguiria seis votos e ela foi aprovada na Assembleia", disse a deputada. "Vamos sensibilizar os 56 deputados homens a votar numa mulher", reforçou. A bancada feminina é formada por quatro deputadas do PT, duas do PSD e uma do PSB.

