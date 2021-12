Mulheres contra Bolsonaro fizeram uma caminhada no Centro de Salvador, que começou na tarde deste sábado, 29. O grupo, que é contrário à eleição do presidenciável Jair Bolsonaro, partiu do Campo Grande, passando pelo Corredor da Vitória, terminando o ato no Farol da Barra agora à noite.

Em um trio, as cantoras Daniela Mercury e Maria Gadu e outros artistas puxaram os manifestantes. Além do público feminino, o movimento contou com a participação de membros do movimento negro e de grupos LGBTQI+. Juntos, eles gritavam "ele não" durante o protesto, que foi pacífico.

Presente no protesto, a youtuber Ana Carolina Alves afirmou: "Acho importante a gente se posicionar e mostrar de que lado a gente está". O estudante de direito Rafael Lemos disse que, "como negro, pobre e de religião de matriz africana, acho que temos que usar esse tipo de arma (protesto) contra uma pessoa totalmente opressora".

Durante a manhã, outros grupos no estado também se mobilizaram, como nas cidades de Feira de Santana, Vitória da Conquista e Teixeiras de Freiras. O ato, que é nacional, também ocorre em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás.

Pessoas também foram às ruas em outros países, como Inglaterra, Itália, Holanda e Portugal. Em todos os locais, manifestantes exibem cartazes com a frase "ele não".

O movimento contra o candidato do PSL, que teve alta média nesta tarde, teve início das redes sociais e agora ganha as ruas de diversas cidades. Bolsonaro ficou internado 22 dias após ser esfaqueado em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Mulheres e movimentos sociais protestam contra Bolsonaro em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

