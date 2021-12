Muitos se declaram índios somente para receber terras

Dona Filomena Santana, 65, além ter perdido um filho num dos conflitos, hoje abriga outros dois que perderam as terras. Na casa de três quartos, moram atualmente, nove pessoas, que sobrevivem com a renda da aposentadoria e da pensão da idosa.

"Mataram meu filho por que ele recusou a se declarar índio e disse que não era ladrão para roubar a terra dos outros. Até hoje o crime não teve solução. Por isso votei em Aécio. Não dá para saber se ele vai resolver, mas a gente tem esperança", vislumbra.

O caso de Filomena é emblemático de outro tipo de crime além dos assassinatos em razão da guerra entre indígenas e produtores rurais: o de fraude da identidade indígena. O governo federal trabalha com o critério da auto-declaração de etnia. Assim, muitos que não são índios dizem que o são para abocanhar pedaços de terra.

O drama de Messias e Filomena tem a simpatia dos cidadãos de Buerarema, como do aposentado José Fernandes, 69 anos, que diz "nunca ter votado no PT".

"Votei em Aécio. Nunca vi o PT fazer nada diante dos conflitos. As pessoas perdem suas terras e saem como vagabundos", brada ele, cuja propriedade de 22 hectares não foi invadida. "Quem perdeu, perdeu. Quem não perdeu fica cismado, né?", diz.

Socorro

Comerciante, o vice-presidente da Associação dos Pequenos Produtores de Ilhéus, Una e Buerarema, Alfredo Falcão, calcula que, pelo menos, 120 das 600 propriedades rurais nos três municípios estejam ocupadas por indígenas na região.

Segundo ele, apesar de Buerarema perder apenas 5% do território para a demarcação das terras indígenas - ante 15% de Una e 25% de Ilhéus - é a cidade que mais sofre, por que teria deixado de ser o polo comercial da região.

"O escoamento de toda a produção da região passava por aqui e aquecia o comercio local. Todos os interesses econômicos eram voltados para cá", disse e prosseguiu: "A cidade está gritando por socorro, mas o governo federal não está ouvindo", afirma.

Receio

No comando da prefeitura do município e aliado da base do governador Wagner, o alcaide Guima Barreto (PDT) admite que a campanha de Dilma não emplacou ali .

"Fui bem claro com Marcelo Nilo (liderança do PDT baiano, presidente da Assembleia Legislativa): se a gente apoiar o governo do estado e federal, a gente vai se queimar com os eleitores daqui", conta. Ele diz que só entrou na campanha Dilma na reta final, a pedido de Nilo.

"Os comerciantes daqui acreditam que o governo do Estado, por ser do PT, mesmo partido da presidente, deveria ter se empenhado mais nos esforços para intermediar as reintegrações de posse e resolver as demarcações indígenas", revela.

Nem os mimos da União endereçados à Buerarema fizeram Dilma decolar na cidade. São 2.435 beneficiários do Bolsa Família no município que também recebeu ônibus escolares, maquinário pesado para agricultura, verbas para a saúde.

O conflito, porém, levou à baixa circulação de dinheiro e falta de emprego. O comércio local era alimentado em grande parte pelos agricultores. Isso tem levado à um êxodo que soma cerca de seis mil pessoas nos últimos dez anos.

Ignorância

Presidente do diretório do PT no município, a professora Marta Marques, diretora da Escola Estadual Lomanto Junior, argumenta que o fracasso de Dilma ali decorre de um repúdio contra o PT por ignorância quanto à política de demarcação.

"Os conflitos por terra na região existem há 500 anos. Mas o que as pessoas precisam saber é que a política de demarcação foi instituída pelo governo de Fernando Henrique Cardoso", argumenta.

Ela diz que a articulação regional estuda uma estratégia de esclarecimento junto à população. "A raiva é tanta que criou-se um repúdio ao PT, que eles acreditam que Dilma e Wagner são os culpados de tudo", conta.

