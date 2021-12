Mudança na data das eleições é discutida em mesa-redonda do A TARDE Conecta

A mudança de data das eleições municipais deste ano foi discutida em live do A TARDE Conecta, no formato de mesa- redonda, canal do YouTube do Grupo A TARDE. Na tarde desta terça-feira, 23, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre a nova data do pleito deve ser votada no Senado Federal. Participaram do debate, mediado pelo jornalista Osvaldo Lyra, o senador Otton Alencar, (PSD) o advogado Tiago Ayres e o prefeito de Ibotirama, Terence Lessa (PT).

>> Senado deve votar PEC que adia eleições nesta terça-feira

Primeiro a falar, o senador Otto Alencar pontou que, também por ser médico, entende a importância de se fazer mudanças nos processos políticos em tempos de pandemia do novo coronavírus. “Nós estamos enfrentando uma doença que está ceifando muitas vidas e me preocupei muito em orientar que não fizéssemos reuniões presenciais dentro do partido para evitar contaminação, por exemplo”, pontuou Otto.

O senador baiano acredita que a pandemia da Covid-19 continuará em expansão até o mês de agosto e que, por isso, não tem como se manter as eleições em outubro - mês que, para ele, o Brasil ainda estará se reestruturando. “Acima da política está o interesse de todos e da preservação do povo baiano e brasileiro como um todo, não só daqueles que votam”, disse.

Entretanto, na avaliação de Otto, a alteração do calendário eleitoral ainda não tem consenso no Senado Federal. O senador lembrou que, se a mudança for aprovada nesta terça pelos senadores, ela ainda precisará ser aprovada por dois terços da totalidade dos deputados federais.

“No Senado Federal, tivemos reunião de líderes na segunda-feira e acho que vai ser aprovado como está, mudando a data para 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno”, explicou Otto. “Agora, na Câmara, terá que ser aprovado e decidida essa semana. Se isso não ocorrer, vai prevalecer o dia 4 de outubro. Até porque muitos candidatos precisam da segurança jurídica para desincompatibilização dos cargos que ocupam”, avaliou.

Calendário mais seguro

Já para advogado Tiago Ayres, a primeira coisa que se precisa entender é que a “eleição de 2020 não é uma festa democrática, mas uma missão democrática”. E acrescentou: “Toda a contribuição que a ciência e o sistema de Justiça, em especial eleitoral, têm dado é no sentido de preservar a nossa democracia, conseguindo prestigiar a saúde da nossa gente e o nosso processo eleitoral”.

Ayres acredita que a alteração de data do pleito deve ocorrer por meio dessa PEC que já está em tramitação. De acordo com ele, caso a mudança seja aprovada, o registro, que era até 15 de agosto, passa a ser até dia 26 de setembro, e a propaganda a partir do dia 27 de setembro.

O advogado defende que a modificação do calendário é extremamente segura e a mais sensata para manutenção da democracia no país. “Essa mudança é para que não haja uma insegurança jurídica. Já temos uma segurança da saúde, não precisamos de mais uma insegurança jurídica. Qual a outra alternativa da mudança de datas? Prorrogar mandatos? Democraticamente ninguém quer isso”, argumenta

Papel dos gestores

Para prefeito de Ibotirama, Terence Lessa, a pandemia trouxe um cenário de incerteza e imprevisibilidade para a política, o que gera dificuldade dos atuais gestores conseguirem planejar as eleições deste ano. “É muito difícil a gente conseguir pensar em fazer política do dia a dia, com o relacionamento e o contato. Isso é algo que se tornou impossível desde março”, diz o gestor público. “Os prefeitos mais responsáveis com certeza não tem cabeça para pensar agora em período eleitoral” completa.

Terence Lessa aponta a dificuldade de se fazer uma campanha eleitoral de forma completamente virtual, em razão de muitos eleitores não terem acesso à tecnologia. “É um desafio e uma incógnita de como serão a eleições. A gente presume, cria expectativa, mas não temos uma decisão”

