MP da Bahia abre inquérito no caso da bolsa de estudos

A promotora Rita Tourinho, do Grupo de Atuação Espacial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (Gepam), do Ministério Público da Bahia, abriu inquérito para apurar a concessão, pela Assembleia Legislativa, de bolsa de estudos no valor de pouco mais de R$ 10 mil ao filho de Roberto Matos, proprietário do Bahia Pesquisa e Estatística Limitada (Babesp), conhecido no meio político como DataNilo. Matos é irmão de Lídio Matos, assessor do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Nilo. O programa de bolsas do Legislativo estadual foi instituído para, em tese, ajudar a pessoas carentes. Mas só "exige" que a pessoa interessada assine um termo se dizendo carente.



Ela disse parecer evidente que a brecha pode ocasionar fraudes. Contou que recebeu duas denúncias contra a bolsa concedida a Matos e decidiu investigar. Ele será convocado para provar que não tem condições de pagar os estudos do filho. "É muito estranho um empresário não poder bancar a escola do filho", disse. Explicou que declaração falsa para obter benefício custeado com recursos públicos pode ter consequências na área criminal. "Seria uma fraude, caso não seja comprovada a carência", disse, sem querer antecipar o tipo de penalidade do eventual fraudador.



O Gepam assinou um termo de ajuste de conduta (TAC) com o presidente da Assembleia para acabar com as bolsas. "Só seriam pagas as bolsas deferidas até o dia 14 de julho deste ano e o último pagamento tem que ser feito até dezembro", contou, explicando haver mais de 500 bolsas concedidas. Quando o TAC foi assinado, Rita Tourinho deixou claro que o MP iria apurar eventuais fraudes caso recebesse denúncias consistentes. É o que está sendo feito no caso de Matos.



O deputado Marcelo Nilo disse não haver "problema" na investigação do MP e que vai disponibilizar os documentos que forem requisitados. Indagado se o sistema de concessão não era frágil, já que depende apenas de uma declaração da pessoa interessada, Nilo voltou a dizer que o termo "carente" é relativo. "Uma pessoa que ganha R$ 3 mil por mês não pode pagar uma mensalidade escolar cara", disse, parecendo aliviado com o fato de o programa ser encerrado este ano.

