Movimentos sociais aproveitam 7 de Setembro e reivindicam propriedade da terra

Brasília - Movimentos sociais de todo o país aproveitaram o desfile de 7 de Setembro em Brasília para pedir apoio da população à campanha que defende o limite de propriedades rurais. Durante o evento, foi realizada uma consulta popular sobre o tema e a coleta de assinaturas para um abaixo-assinado a ser levado ao Congresso Nacional.



De acordo com o representante do Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo José Vaz Parente, a ideia é que seja criada uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que limite em 35 módulos fiscais as propriedades rurais em todo o país.



A consulta popular que define um limite para propriedades de terras começou no último dia 1º e se encerra hoje nos grandes centros do país. Nas cidades do interior, por dificuldades de mobilização, o prazo será estendido até o dia 12.



Segundo Parente, atualmente, há definições para pequenas e médias propriedades – de 1 a 4 módulos fiscais e de 4 a 15, respectivamente – mas não para as grandes. “Com a delimitação de propriedades de terra, deixará de existir o Grito dos Excluídos”, afirmou, ao destacar que grande parte dos problemas sociais é proveniente da má distribuição fundiária.



O 16º Grito dos Excluídos fez hoje uma passeata paralela ao desfile do 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios. O tema foi Onde Estão os Nossos Direitos? Vamos às Ruas Para Construir um Projeto Popular. A estimativa da organização do evento é de que 1 mil pessoas tenham participado da passeata.





