Movimento do PT dá sobrevida a Lídice na disputa ao Senado

Após divulgação de resolução da Comissão Executiva Nacional do PT, nesta segunda-feira, 11, reforçando a candidatura do ex-presidente Lula (PT) à presidência da República e pedindo que os palanques estaduais dêem preferência ao PSB e PCdoB, o nome da senadora Lídice da Mata ganhou sobrevida na disputa por uma das vagas ao Senado na chapa do governador Rui Costa (PT).

Lídice disputa a cadeira à senatória com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo Coronel, do PSD, apadrinhado do senador Otto Alencar. O fato de que as posições da Executiva nacional do PT e de Rui possam divergir - em uma provável chapa com Coronel - mostra uma tensão com o governador da Bahia, maior reduto eleitoral do PT no Nordeste.

Na sexta-feira, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, em entrevista ao Jornal do Brasil (JB), defendeu Lídice.

"Dentro dessa ação nacional de prioridades, se isso for importante, vamos conversar com a Bahia. Eu já havia pedido isso e se for necessário, vamos ter mais ênfase ainda em defender. Seria o momento de retribuir à Lídice a todo o apoio que ela nos deu”, disse a senadora. As prioridades a que se refere Gleisi dizem respeito ao movimento do PT de tentar isolar Ciro Gomes (PDT), que está arregimentando votos da centro-esquerda.

Rui já disse que deve anunciar a chapa majoritária a qualquer momento. Nos bastidores o que se diz é que a chapa já está fechada com João Leão (PP) na vice, e Jaques Wagner (PT) com Ângelo Coronel para as vagas ao Senado.

O presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, nega que a diretriz do PT interfira na majoritária da Bahia. Diz que a chapa não está fechada, mas que quem não estiver na composição será apoiado por uma ‘força-tarefa’.

“Todos nós temos que ter o compromisso de apoiar quem estiver fora da composição da majoritária, não só os partidos, como o governador”, diz Everaldo. Na prática, se for o caso, isso quer dizer que Lídice estará ao lado de Rui em todas as viagens. Ao mesmo tempo, partidos devem ceder um pouco de seus redutos eleitorais em apoio a seu nome.

