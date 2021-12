Morales propõe nome de Lula como novo secretário-geral da ONU

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve hoje (8) o nome indicado para ser o próximo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A sugestão é do presidente da Bolívia, Evo Morales. Para ele, os líderes políticos da América Latina e da África devem se unir em favor da candidatura de Lula para as Nações Unidas.

Morales disse que a candidatura de Lula se baseia no fato de ele ter promovido o crescimento econômico no Brasil, estimulando a consciência social e o respeito aos direitos humanos. O boliviano também elogiou o estímulo de Lula pela pluralidade econômica no Brasil e consequentemente na região.

As informações são das agências Venezuelana de Notícias (AVN) e Boliviana de Notícias (ABI), que são estatais. A 22 dias do segundo das eleições no Brasil, Morales afirmou que torce pela vitória da democracia. “Que ganhe a democracia”, disse ele.

Em 1º de janeiro, Lula deixa a Presidência da República concluindo oito anos de governo. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, conclui o primeiro mandato dele apenas no final de 2011.

