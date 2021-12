Mobilidade urbana é destaque no plano de governo de ACM Neto

Propostas relacionadas à mobilidade urbana são destaques do plano de governo que o prefeito ACM Neto (DEM), candidato à reeleição, apresentou na noite desta quarta-feira, 24, no Hotel Fiesta, em Salvador.

Contando com o auditório lotado, Neto, que lidera pesquisas com 68% das intenções de voto, fez um balanço da atual gestão e mostrou propostas para um eventual segundo governo.

Com a popularidade em alta, segundo pesquisas, Neto não perdeu a oportunidade de rebater os ataques que tem recebido dos adversários e criticou o governador Rui Costa (PT) ao comentar sobre a construção do novo Centro de Convenções.

"O governador deveria falar menos e fazer mais, deveria se preocupar menos comigo. Não pense o governador que vai se esconder atrás dos seus candidatos. Vou debater e dizer que o PT é o partido mais corrupto do país", disse Neto.

Sobre o Centro de Convenções, Neto disse que está com os "dedos cruzados para que o governo do estado cumpra a promessa dele" de fazer o novo equipamento.

Entre as propostas que constam no plano de governo do democrata estão a construção da ligação Pau da Lima - avenida Gal Costa, revitalização da rua Almeida Brandão (Plataforma), recuperação da Estrada Velha do Aeroporto (como é chamada a avenida Aliomar Baleeiro) e a ligação entre a Mata Escura e a BR-324.

"Estas novas vias compõem esse novo plano viário de intervenções estruturantes de Salvador", afirmou, lembrando que as novas vias vão alterar também o sistema de ônibus. "Já está em curso o estudo de revisão das linhas, com reordenamento para ser implementado no ano que vem", disse.

Ainda em mobilidade, Neto afirmou que estuda uma segunda etapa do BRT Lapa-Iguatemi. Nesta fase, haveria uma ligação com a orla marítima, passando pela avenida ACM, na região do Itaigara. "Estou conversando com o governo federal".

Na educação, uma das áreas criticadas pelos adversários de Neto por conta do déficit de vagas em creches, Neto prometeu universalizar o ensino de 0 a 5 anos na rede municipal.

Ele ainda afirmou que pretende ampliar as Escolabs, projeto desenvolvido em parceria com o Google que oferece unidades de ensino com foco em tecnologia. Nesta quinta-feira, 25, uma destas unidades já funciona em Coutos, no Subúrbio.

Debates

Ele ainda respondeu às críticas dos adversários na corrida eleitoral por ter anunciado que não vai participar de debates institucionais. Os candidatos à prefeitura Alice Portugal (PCdoB) e Fábio Nogueira (PSOL) chegaram a dizer que Neto estava "fugindo do debate sobre a cidade".

"Não tenho tempo, são muitos debates. Ao contrário dos meus adversários, tenho que governar a cidade. Tenho procurado conciliar agenda de rua, com agenda administrativa e gravação de programa de TV", disse Neto.

