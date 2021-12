Ministra Cármen Lúcia visita a Bahia para discutir eleições

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ministra Cármen Lúcia, chega à Bahia nesta sexta-feira, 7, para discutir assuntos relacionados às eleições no Estado com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), desembargadora Sara Brito.

A visita - que vem sendo realizada em todo o país - será realizada no auditório do TRE, às 16h, e contará com a presença de juízes e promotores eleitorais, além de servidores dos cartórios.

Acompanham a ministra, o secretário geral do TSE, Carlos Henrique Perpétuo Braga; o auxiliar da presidência do TSE, Paulo Tamburini; e o assessor de imprensa e comunicação social e relações internacionais da Corte, João Batista Magalhães.

O evento será filmado pela equipe do Núcleo de Audiovisual do TRE-BA, que disponibilizará a cobertura por meio de seu canal no Youtube (www.youtube.com/tvtreba).

