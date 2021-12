Militantes do PT e PSDB batem boca em Salvador

Os militantes dos candidatos à presidência Aécio Neves (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) se desentenderam em frente a Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Vale do Canela, em Salvador.

No final da manhã deste domingo, 26, houve um bate-boca generalizado entre eleitores dois partidos, com troca de insultos e acusações.

Os eleitores de Aécio vaiaram os de Dilma que chegaram ao local vestindo camisas ou com adesivos e bandeiras do Partido dos Trabalhadores (PT).

Aos gritos, os partidários chamaram os petistas de 'assassinos', em referência ao boato sobre a morte do doleiro Alberto Yossef, já desmentido pela Polícia Federal (PF).

Até o vereador soteropolitano Léo Prates, líder do DEM, que também estava no local, entrou na briga. Ele acusou os eleitores do PT de usarem o dinheiro da União Nacional dos Estudantes (UNE) na campanha política. O deputado federal eleito e presidente do DEM-BA, José Carlos Aleluia, também bateu boca com eleitores do PT.

Os partidários do PT estavam reunidos entoando gritos de guerra contra os eleitores de Aécio.

Mesmo com o clima tenso, não há regristro de agressão física entre os eleitores.

adblock ativo