Meu projeto é ficar 4 anos, afirma Dilma

Biaggio Talento e Vitor Rocha, do A TARDE











A candidata petista à presidência da República Dilma Rousseff deu a entender nesta sexta-feira, 27, ao deixar a capital baiana, com destino a Recife, que só passará a considerar a possibilidade de disputar um segundo mandato em 2014, caso vença a corrida pelo Palácio do Planalto desse ano.







“O meu projeto político é ficar quatro anos. Na próxima eleição eu digo o resto do projeto. Não se faz isso (antecipar), estou disputando uma eleição dia 3 de outubro de 2010. O povo no Brasil só pode dar um mandato, o tamanho do mandato é de quatro anos, então é isso que estou disputando”, declarou sorrindo.







Pouco antes da entrevista, Dilma almoçou num restaurante da Avenida Tancredo Neves, acompanhada do secretário executivo do PT, José Eduardo Cardozo, e mais três assessores. Enquanto comia, a candidata lia o clipping da cobertura da imprensa, falava ao celular e expunha semblante de preocupada. As reportagens, em sua maior parte, tratavam dos vazamentos de informação fiscais de membros do PSDB.









