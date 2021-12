Mesários que trabalharam no 1º turno são chamados para o 2º

Os mesários que trabalharam no primeiro turno das eleições, no dia 7 de outubro, estão sendo convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para trabalhar no segundo turno, neste domingo, 28, em Salvador e Vitória da Conquista, únicas cidades baianas que terão mais uma fase do pleito.

Os eleitores escolhidos para atuar no processo de votação devem ficar atentos e verificar as cartas de convocação. No texto, o Tribunal informa que todos os mesários estão automaticamente convocados a atuar nas funções que exerceram no primeiro turno.

O chefe de Cartório da 15ª Zona Eleitoral de Salvador, Márcio Jorsito, explica que a carta é enviada aos mesários para que não seja "necessário fazer uma nova seleção e treinamentos, que demandam custos e tempo".

Os mesários deverão se dirigir ao mesmo local e no mesmo horário que trabalharam no primeiro turno. Vale lembrar que, como a Bahia não aderiu ao horário de verão, a votação seguirá o horário local, e não o de Brasília.

Os benefícios são dois dias de folga para cada dia trabalhado e a possibilidade de desempate em concurso público. Mesários voluntários também estão automaticamente convocados, e ainda possuem benefício de terem as horas trabalhadas revertidas como atividade complementar ou extracurricular nas faculdades conveniadas ao projeto.

